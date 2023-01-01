التحقيق مع 81 موظفا بوحدات صحية ومراكز شباب لترك العمل دون إذن بالدقهلية

أعلنت محافظة الدقهلية اليوم الأحد، عن إحالة 81 من العاملين بالمستشفيات والوحدات الصحية ومراكز الشباب المتغيبين والمنصرفين عن العمل دون إذن رسمي للتحقيق، بناء على تقرير حملة المرور والتفتيش الميداني المفاجئ بنطاق مراكز ومدن الجمالية ونبروه، في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتصدي لكافة أشكال الفساد بجميع مواقع العمل، وتوفير احتياجات المواطنين وتلبية مطالبهم، تنفيذا لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، في هذا الشأن، ومتابعة اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية.

وأكد باسم الشريف، مدير عام التفتيش والمتابعة بديوان عام محافظة الدقهلية، في بيان، أن نتائج حملات المرور الميداني على عدد من والوحدات الخدمية للوقوف على مدى انتظام العمل بها، أسفرت عن إحالة 81 من العاملين بالمستشفيات والوحدات الصحية ومراكز الشباب المتغيبين والمنقطعين وتاركي العمل دون إذن للتحقيق، وبينهم مسئولي وحدات ومصالح حكومية خدمية وجدت مغلقة أثناء مواعيد العمل الرسمية.

حملات المرور على المنشآت الحكومية

وأوضح أنه جرى تنظيم حملات المرور بإشراف اللواء أيمن الشريف، السكرتير العام لمحافظة الدقهلية، وذلك حرصا على تقديم خدمات متميزة للمواطنين في كافة المجالات وقطاعات المرافق والخدمات وذلك من خلال متابعة الأداء وتحقيق الانضباط والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين ومكافأة المجدين ومعاقبة المقصرين.

إحالة 79 موظفا للتحقيق

وأضاف أن عدد الذين تم إحالتهم للتحقيق 79 من العاملين بالمستشفيات والوحدات الصحية، شملت الوحدات الصحية بقرى ميت مرجا سلسيل وعزب موسى وعزب الجمالية ومكتب صحة الجمالية والمركز الطبي الحضري ومستشفى الجمالية المركزي بمركز ومدينة الجمالية، والوحدة الصحية بكفر الجنينة.

إحالة مسئولين بمراكز شباب للتحقيق

كما تم إحالة اثنين من المسئولين العاملين بمركز شباب كفر الجنينة وكفر الحصة بمركز نبروه، حيث وُجدت تلك المراكز مغلقة أثناء حملة المرور الميداني وفي مواعيد العمل الرسمية.

وأكد أنه جرى اتخاذ اللازم حيال إجراء التحقيقات في حالات الغياب وترك العمل وكذا التحقيق مع مسئولي الوحدات الخدمية التي وجدت مغلقة أثناء أوقات العمل الرسمية.