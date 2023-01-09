المستشار الطبي للتحالف الوطني: نستهدف تقديم الدعم لـ6 ملايين مصري في 2023

قالت الدكتورة هالة صلاح، أستاذ طب الأطفال بقصر العيني، والمستشار الطبي للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، إنّ التحالف يستهدف دعم 6 ملايين مواطنين العام الحالي، فضلا عن تقديم دعم بقيمة 600 مليون جنيه للمستشفيات الحكومية والجامعية، انطلاقا من دور التحالف الهادف لتقديم الخدمة الصحية للأسر المصرية الأكثر احتياجا.

مؤتمر التحالف الوطني للعمل الأهلي

وأضافت المستشار الطبي للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، خلال كلمتها في مؤتمر التحالف المنعقد في مركز المنارة للمؤتمرات في التجمع الخامس، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، أنّنا نشهد للمرة الأولى اجتماع مؤسسات التعليم العالي، والمجتمع الوطني، على هدف واحد، وهو الخدمة الصحية تحت مظلة التحالف، موضحا أنّ أكثر من ثلث ميزانية التحالف موجّهة لدعم الخدمات الصحية للدولة.

وتابعت أستاذ طب الأطفال بقصر العيني، أنّ المؤسسات الصحية تعاونت مع التحالف، من خلال أكثر من 3000 جمعية و310 معامل، و320 صيدلية، و60 مستشفى ومعهد متخصص، إضافة للكيانات البحثية لتقديم خدمة عريضة وصلت لـ5 مليون مواطن بتكلفة تصل لـ4.9 مليار جنيه.

«الصحة» على رأس أولويات الدولة

وأوضحت صلاح، أنّه وفقا للتوجيهات السياسية في الدولة، فإنّ الاهتمام بالصحة كان على رأس الأولويات، والمريض المحتاج يجد من يمد له يده، مشددة على أنّ جميع الفئات كانت مستهدفة ولم يكن هناك أي فئة مستثناة، والكل في دائرة الاهتمام من الأطفال والكبار وذوي الهمم.

وأوضحت المستشار الطبي للتحاف الوطني للعمل الأهلي التنموي، أنّ أهم الأنشطة التي يقدمها التحالف، تضم «القوافل الطبية»، وهي نوعين، إما «طبية علاجية» أو «طبية توعوية»، لافتة إلى أنّ العام الماضي شهد تنظيم 3.594 قافلة استهدفت نحو مليون و360 مواطنا، بـ350 مليون جنيه، للوصول إلى جميع بقاع مصر، خاصة المحافظات الحدودية والأكثر احتياجا.

دور القوافل الطبية

وأكدت أستاذ طب الأطفال بقصر العيني، أنّ القوافل تقوم بدور علاجي وتوعوي عن الأسرة والتغذية السليمة، حيث وصلت إلى 2.5 مليون مواطن، موضحة أنّ الأنشطة الصحية بالتحالف تتم من خلال نحو 60 مستشفى متخصص ومتسشفيات القلب والأورام وعلاج الكبد، وجرى تقديم نحو مليونا و930 ألف خدمة، بتكلفة نحو 2.6 مليار جنيه، والمراكز الصحية كان لها دور مهم، كما جرة دعم المستشفيات الحكومية والجامعية بـ110 ملايين جنيه بصورة أدوية ومستلزمات.

وأوضحت المستشار الطبي للتحاف الوطني للعمل الأهلي التنموي، أنّ ملف الأورام يحظى باهتمام كبير بالتحالف ومؤسساته، وخلال الفترة السابقة جرى تقديم مليون و930 ألف خدمة لنحو 680 ألف مستفيد بتكلفة تصل إلى مليار و635 مليون جنيه مصري، لافتة إلى أنّ أمراض القلب ملف مهم جدا، وشهد العام الماضي خدمة 87 ألف مستفيد بتكلفة تصل إلى 875 مليون جنيه مصري.