عرضت تجربتها أمام الرئيس اليوم.. حكاية نول خشب غير حياة «داليا» للأفضل

استمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، إلى نماذج مستفيدين من المشاريع الصغيرة، التي حصلوا عليها من أعضاء التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، وانطلق نشاطه في مارس 2022 بمشاركة وعضوية كبرى مؤسسات العمل الأهلي والتنموي في مصر، العاملة في مختلف مجالات التنمية المجتمعية.

تجربة داليا أمام الرئيس

من بين المستفيدين الذين عرضوا تجربتهم الشخصية أمام الرئيس السيسي، السيدة داليا الحسيني، إحدى السيدات الريفيات من البدرشين بمحافظة الجيزة، حصلت على نول خشب مجانا في منزلها من مؤسسة صناع الخير، عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، بعد تلقيها تدريبا على الحرف اليدوية بالنول في مركز الاستدامة لتنمية المرأة الريفية بالبدرشين.

تحكي داليا تجربتها لـ«الوطن»، قائلة إنّه قبل 4 سنوات تعرض زوجها إلى حادث سير أثر على حركته وأعاق قدرته على العمل، فقررت البحث عن فرصة عمل تسمح لها بكسب قوتها لمساعدة زوجها، «احنا في منطقة ريفية ومفيش فرص شغل للسيدات هنا ودي كانت الصعوبة».

تدريب على الحرف اليدوية

استمرت داليا في البحث عن فرصة عمل تناسبها حتى سمعت عن مركز استدامة المرأة الريفية في البدرشين، «روحت قدمت اسمي عشان أتدرب على النول الخشب وأتعلم صنعة تفيدني أنا وولادي»، وسرعان ما احترفت المهنة وأصبحت قادرة على تصنيع منتج كامل بمفردها.

بعد انتهاء فترة التدريب، حصلت داليا على نول خشب مجانا من مؤسسة صناع الخير عضو التحالف الوطني للعمل التنموي، وبحسب رواية الأم الريفية «ساعدني النول أعمل مشروع سجاد يدوي في بيتي من غير ما أبعد عن ولادي وكمان أكسب فلوس وأعيش حياة كريمة»، حتى جاءت اليوم لعرض تجربتها أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي أثنى على كفاحها خلال المؤتمر الذي عقد اليوم للتحالف الوطني للعمل التنموي.