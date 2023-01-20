القبض على شخص اعتدى على زوجته بـ«مطواة» في المرج.. والعقوبة قد تصل للمؤبد

داخل أحد شوارع منطقة المرج بالقاهرة، بينما الحياة تسير بشكل طبيعي، فجأة يسمع الأهالي صوت صرخات تأتي من داخل أحد المنازل الموجودة في الشارع، أسرع الجميع نحو مصدر الصوت محاولين كشف حقيقة ما يحدث، ليكتشفوا سقوط جارتهم أرضًا والدماء تتساقط من جسدها.

وجد الأهالي الزوجة ملقاة أرضًا وتتألم من آثار ضربات موجودة في أماكن متعددة من جسدها، وفي دقائق قليلة حملوها وأسرعوا بها إلى مستشفى موجود بالقرب من المنزل محاولين إسعافها، وأبلغوا رجال الشرطة بالواقعة وما حدث.

الاعتداء عليها بسلاح

عقب تلقي رجال الشرطة البلاغ، توجهوا إلى المنزل وقاموا بتفريغ الكاميرات الموجودة في محيط منزل السيدة في محاولة لكشف كواليس ما حدث ومن وراء الاعتداء عليها، كما انتقل رجال الشرطة إلى المستشفى لسؤال السيدة حول ما حدث، فأشارت إلى أن زوجها تعدى عليها بسلاح أبيض «مطواة» بسبب خلافات زوجية بينهما، حيث فوجئت به يحمل «مطواة»، ويعتدي عليها بعدة ضربات في أماكن متفرقة من جسدها.

رواية السيدة تطابقت مع تحريات رجال الشرطة في الواقعة وتطابقت مع ما توصلت إليه التقنيات الحديثة التي يستخدمها رجال الشرطة في كشف كواليس الواقعة وكذلك مع تحرياتهم، بعدها كثفوا من جهودهم للوصول إلى الزوج مرتكب الواقعة، وبعد ساعات قليلة توصلوا إلى تحديد مكان وجوده.

وبالفعل تحركت قوة من رجال الشرطة إلى مكان المتهم وألقي القبض عليه وجرى اقتياده إلى قسم الشرطة، كما تجري جهات التحقيق بالقاهرة تحقيقاتها في الواقعة وأمرت بالاستعلام عن الحالة الصحية للزوجة الضحية لسؤالها وسرعة إجراء تحريات الشرطة في الواقعة، كما قررت عرض المتهم على الطب الشرعي لبيان ما إذا كان يتعاطى المواد المخدرة والكحوليات من عدمه.

العقوبة القانونية المتوقعة على المتهم

أما عن العقوبة، أوضح أشرف ناجي المحامي خلال حديثه لـ«الوطن»، أن قانون العقوبات المصري شرّع عقوبات رادعة للشروع في القتل، ووفقًا لما جاء في المادة 45، أن الشروع في القتل: «هو البدء في تنفيذ فعل، ويقصد به ارتكاب جنحة أو جناية، إذا خاب أثره أو وقف لأسباب لا دخل لإرادة الفاعل فيها».

وأضاف «ناجي» أن تنظيم عقوبة الشروع في القتل في محكمة الجنايات، يكون وفقًا لجسامة العقوبة المقررة للجريمة التامة، وحسب قانون العقوبات المصري بالمادة 46 التي نصت على أن «يعاقب على الشروع في الجنايات بالعقوبات الآتي ذكرها، إلا في حالة إذا نص قانون العقوبات على خلاف ذلك»:

1- حال إن كانت العقوبة المقررة لهذه الجريمة التامة هي الإعدام، فتكون عقوبة الشروع في القتل تصبح السجن المؤبد.

2- حال إن كانت العقوبة المقررة للجريمة التامة، هي السجن المؤبد، فتصبح عقوبة الشروع في القتل هي السجن المشدد.

3- حال إن كانت العقوبة المقررة للجريمة التامة هي السجن المشدد، فتكون عقوبة الشروع في القتل هي السجن المشدد، ومدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى للجريمة أو تكون العقوبة هي السجن.

4- حال إن كانت العقوبة المقررة للجريمة التامة هي السجن، فتكون عقوبة الشروع في القتل هي السجن مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى، أو تكون العقوبة هي الحبس.

كما أشار إلى أن العقوبة المقررة للشروع في الجنح: «أنه لا توجد عقوبة للشروع في الجنحة، إلا في حالة وجود نص لتلك الجنحة، وقتها يقوم هذا النص بتحديد العقوبة المقررة للشروع فيها».