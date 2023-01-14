عاجل.. هذا ما حدث في أول مواجهة بين المتهمة بإنهاء حياة والدتها ببورسعيد وخالتها

وجهت خالة المتهمة بإنهاء حياة أمها «سيدة بورسعيد» بمساعدة صديقها، اليوم، عدة أسئلة لابنة أختها، ولكن جاء الرد عليها بالصمت، إذ حاولت نورهان خليل «خالة المتهمة»، بالوصول إلى ابنة أختها التي تجلس خارج قفص الاتهام ترتدي الملابس السوداء داخل قاعة الجلسة بمحكمة بورسعيد الجنائية، لكن الأمن حال بينهما.

شقيقة سيدة بورسعيد: قتلتِ أمك ليه جاوبيني؟

وسألتها سمر الحوشي خالة المتهمة: هل فعلا قتلتِ أمك، جاوبيني، كيف قتلت أمك، هل تألمت وهي تحتضر، ولماذا، فهي كانت أمي قبل أن تكون أمك، وجاء رد فعل نورهان خليل بالصمت والثبات الانفعالي.

وبكت «سمر» خالة المتهمة، بشدة وانهارت إلى أن بدأت الجلسة وما أن استعرضت النيابة تفاصيل القتل حتى نحبت الخالة المكلومة في داليا أمها التي قامت بتربيتها بعد وفاتها.

القتيلة بمثابة أم لخالة المتهمة

وقد التقط الوطن مع قريبة لهما - رفضت ذكر اسمها - وأوضحت أن سيدة بورسعيد القتيلة تجمعها قصة حب مع زوجها ابن خالها خليل وأنجبت منه القاتلة نورهان وولدين وأن قتيلة بورسعيد هي بمثابة الأم لإخواتها سمر و4 أشقاء ذكور فكانت خالة المتهمة تربطها علاقة قوية بالقتيلة فهي أمها التي ربتها بعد وفاة أمهم كما أن خالة المتهمة كانت تعشق القاتلة نورهان خليل لأنها بنت الغالية «داليا».

كما رصدت الوطن تحركا مضطربا لسمر خالة المتهمة قبل وبعد رفع الجلسة وذهبت لتسأل دفاع القتيلة هل نورهان مدانة بقتل أمها مع جارها أم أنه قتلها وحده فلا يمكن أن تقتل نورهان المدللة أمها الغالية.