رئيس «صناعة النواب» يهنئ رجال الشرطة بعيدهم الـ71: بطولاتكم خالدة

بعث المهندس معتز محمد محمود، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، برقية تهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسى وقيادات وضباط وأفراد وزارة الداخلية، بمناسبة الاحتفال بالذكرى الـ71 لعيد الشرطة.

تهنئة بالعيد الـ71 للشرطة.

وجاء فى برقية التهنئة، «يسعدنى أن أتقدم إلى فخامتكم بخالص التهانى وأرق الأمنيات، بمناسبة الاحتفال بالذكرى الـ71 لعيد الشرطة، تلك المناسبة الوطنية التى قدم فيها رجال الشرطة البواسل ملحمة تاريخية وتضحيات وبطولات ستظل خالدة فى ذاكرة الوطن، وستكون دافعا للأجيال القادمة للدفاع عن تراب الوطن المقدس، واستقلاله وكرامته».

وأضاف رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، «الشرطة المصرية على مدار تاريخها كانت العين الساهرة على أمن واستقرار الجبهة الداخلية، ودعم أركان الدولة، وتوجيه ضربات استباقية للقضاء على البؤر الإجرامية والخلايا الإرهابية، التى تستهدف زعزعة أمن واستقرار الوطن».

تضحيات رجال الشرطة والقوات المسلحة

وأعرب رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، اعتزازه وتقديره بتضحيات شهداء مصر الأبرار من أبطال الشرطة والقوات المسلحة، الذين ضحوا بدمائهم وأرواحهم فداء للوطن وترابه المقدس، كي ينعم جميع المصريين بالأمن والأمان.