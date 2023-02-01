حبس المتهمين بالإتجار في المخدرات 4 أيام.. حققا 25 مليون جنيه من السموم

أمرت النيابة العامة، حبس المتهمين بالإتجار في المواد المخدرة بالقاهرة بقيمة 25 مليون جنيه، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

الإتجار في المواد المخدرة

وحسبما جاء في البيان الصادر عن وزارة الداخلية، بداية الواقعة كانت بتلقي الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، بلاغ يفيد بقيام «شخصان، لهما معلومات جنائية، مقيمان بمحافظة القاهرة»، بالاتجار في المواد المخدرة والتحصل من وراءها على مبالغ مالية طائلة بلغت 25 مليون جنيه.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية، إلى مكان البلاغ وتبين صحته، وأن المتهمين اتخذا من محل إقامتهما وكرًا لممارسة نشاطهما الإجرامي وهي الاتجار في المواد المخدرة وتخزينها تمهيدًا لترويجها على عملائهما.

القبض على المتهمين

وبتقنين الإجراءات تم القبض عليهما، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيق والتي كشفت عن أن المتهمان حاولا غسل تلك الأموال التي بلغت قيمتها 25 مليون جنيه من حصيلة الاتجار في المواد المخدرة عن طريق شراء «وحدات سكنية، ومشغولات ذهبية» لإخفاء تجارتهما غير المشروعة.

وجرى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيالهما، وأمرت النيابة العامة بحبسهما 4 أيام على ذمة التحقيقات.