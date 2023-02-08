مصرع شخص غرقا في ترعة الجبلاو بقنا

لقي شخص اليوم الأربعاء، مصرعه غرقا في ترعة كوبري الجبلاو التابعة لمركز قنا، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الحادث.

بلاغ بغرق شاب في الترعة بقنا

تلقى مرفق إسعاف قنا، إخطارا، من غرفة العمليات بقنا، يفيد بمصرع شخص غرقاً، وعلى الفور تم الدفع بسيارات الإسعاف لموقع الحادث، مع قوات الأجهزة الأمنية .

وتمكنت الأجهزة المعنية من انتشال جثة الشخص من داخل الترعة، وتبين أنها لشاب يبلغ من العمر 31عاما، غرقا بالترعة أمام كوبري الجبلاو ونقلها إلى مشرحة مستشفى قنا العام.

حرر محضر بالواقعة وأخطرت جهة التحقيق لإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في واقعة الغرق، وتم انتداب مفتش الصحة لكتابة تقرير طبي حول أسباب وفاة الشاب للتصريح بالدفن.