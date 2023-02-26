الحياة الآن.. مباشر: 90% نسبة تنفيذ محطة معالجة مياه الصرف بقرية الشيخ عطية في الدقهلية

عرض برنامج «الحياة الآن»، المذاع على قناة «الحياة»، تقريرا بعنوان: «على مساحة 2 فدان و17 قيراطا يستمر العمل لإنشاء محطة معالجة مياه الصرف الصحي بقرية الشيخ عطية التابعة لمركز شربين في محافظة الدقهلية».

الانتهاء من الأعمال المدنية

وقال المهندس محمد نوار، مدير مشروع محطة معالجة قرية الشيخ عطية بمركز شربين، إن المحطة قدرتها 12 ألف متر مكعب في اليوم، وتخدم 4 قرى، وجرى الانتهاء من 90% من الأعمال المدنية بها، وجار حاليا الأعمال الكهروميكانيكية.

وأضاف «نوار»، أن الأعمال المدنية في محطة المعالجة تتكون من 3 مراحل؛ أولها المعالجة الأولية وهي عبارة عن مدخل والمصافي، ومرحلة أحواض التهوية، ثم أحواض الترسيب وتنتقل المياه النظيفة لأحواض الكلور ثم المصرف الخارجي.

12 ألف متر مكعب يوميا

يذكر أن محطة معالجة الشيخ عطية بطاقة استيعابية 12 ألف متر مكعب يوميا، وتخدم قرى الشيخ عطية وترعة غنيم والحاج شربيني وأبو زاهر وتوابعها، ويوفر إنشاء المحطة 50 فرصة عمل يوميا.