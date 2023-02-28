رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

أحمد الخطيب

«الأعلى للإعلام»: إحالة 3 صفحات على وسائل التواصل للنيابة ومنع بث برنامج رياضي شهير

كتب:

الوطن
06:25 م | الثلاثاء 28 فبراير 2023
الأعلى للإعلام

الأعلى للإعلام

أصدر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام قراراً بإحالة الصفحات الخاصة بأحد الإعلاميين الرياضيين إلى النيابة العامة لإعمال شئونها طبقاً لأحكام قانون العقوبات والقوانين ذات الصلة.

وكانت لجنة الشكاوى بالمجلس قد استمعت إلى أقواله فيما تم رصده على صفحات فيس بوك وتويتر ويوتيوب، وانتهت اللجنة إلى وجود العديد من المنشورات والفيديوهات التي من شأنها الإخلال بأحكام القانون، والدعوة إلى التعصب الرياضي، والتمييز بين المواطنين، والعنصرية الرياضية، فضلاً عن سب وقذف المسئولين والأشخاص.

وقرر المجلس إحالة مديري صفحتين من الصفحات الإلكترونية إلى النيابة العامة، وذلك بعد استعراض تقارير الرصد والشكاوى المقدمة ضدهما، نظراً لما تضمنتهما من محتوى به العديد من المنشورات والفيديوهات التي من شأنها الإخلال بأحكام القانون، والدعوة إلى التعصب الرياضي، والتمييز بين المواطنين، والعنصرية الرياضية، فضلاً عن سب وقذف المسئولين والأشخاص.

كما قرر المجلس منع بث أحد البرامج الرياضية الشهيرة، نظراً لمخالفته شروط الترخيص والتعهدات ذات الصلة الصادرة من القناة.

اقرأ المزيد:

رئيس «الأعلى للإعلام» يطمئن على الحالة الصحية لنجل الفنان محمد ثروت

رئيس «الأعلى للإعلام» يلتقي الكاتب الصحفي سمير عطا الله في الرياض (صور)

«الأعلى للإعلام» ينعى فقيد روزاليوسف الكاتب الصحفي محمد أبو النور

«الأعلى للإعلام» ناعيا الكاتب الصحفي مرسي عطا الله: فقدنا أحد أعلام الصحافة المصرية والعربية

«الأعلى للإعلام» يعلن عن اتخاذ الإجراءات القانونية ضد مروجي التعصب الرياضي
بقلم الوطن