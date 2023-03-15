حملات تعقيم ورفع كفاءة النظافة بمساجد السويس استعدادا لرمضان

تنظم مديرية الأوقاف بمحافظة السويس، حملات متواصلة لتعقيم وتطهير ورفع كفاءة نظافة المساجد، بنطاق المدينة الباسلة استعدادا لاستقبال شهر رمضان المبارك.

وقال الشيخ ماجد راضي وكيل وزارة الأوقاف بالسويس، إن حملات التنظيف والتعقيم للمساجد تجري على مستوى المحافظة، استعدادا لاستقبال ضيوف الرحمن لأداء الصلوات المختلفة خلال الشهر الفضيل، مشيرا إلى أن هناك تعليمات مشددة بتنفيذ توجيهات وزير الأوقاف الخاصة بأعمال التطهير، لافتا إلى أنه جرى تكليف مديري الإدارات والمفتشين، للمرور على المساجد والإشراف على أعمال التطهير، والتأكيد على تنفيذ الخطة القائمة في هذا الصدد.

وأضاف وكيل وزارة الأوقاف، أنه شدد على اتباع أليات تنفيذ الحملة، التي تستمر حتى نهاية الشهر الفضيل، من خلال تعليماته لمديري الإدارات، منوها بأن الحملة مستمرة تحت الإشراف والمتابعة المباشرة لرئيس القطاع الديني ورئيس الإدارة المركزية للتفتيش والرقابة ومديري المديريات والإدارات، كل فيما يخصه.

وأوضح «راضي»، أن الحملة تشمل نظافة أسطح المساجد، والنظافة الدورية للمسجد، ورفع أي مخلفات بالمساجد أو ملحقاتها وترحيلها إلى مخازن المديريات، ونزول جميع القيادات بالديوان والمديريات والإدارات على جميع المستويات لمتابعة العمل، وتكليف جميع المفتشين على مستوى الديوان العام والمديريات، بإعطاء أولوية بالغة لهذا الأمر، وتوقيع عقوبات رادعة على المقصرين، سواء في العمل أم الإشراف والمتابعة، وستتكرر هذه الحملات تباعًا حتى نهاية شهر رمضان المبارك.

وشارك اليوم في الحملات، الشيخ ماجد راضي وكيل وزارة الأوقاف بالسويس، وقيادات مديرية الأوقاف بالمحافظة، وجهزت المديرية كميات كبيرة من المطهرات، وبخاخات لرش المواد المطهرة، وكنس الأتربة باستخدام المكانس الكهربائية.