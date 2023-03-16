«الحياة الآن».. مباشر: استمرار العمل في مشروع محطة رفع صرف صحي البواريك

عرض برنامج «الحياة الآن»، المذاع على قناة الحياة، تقريرا تلفزيونيا بعنوان «استمرار العمل في مشروع محطة رفع صرف صحي البواريك ضمن مبادرة حياة كريمة في المنشأة في محافظة سوهاج».

وجاء في التقرير الذي عرضه البرنامج، انّ محطة رفع صرف صحي البواريك تقع على مساحة 750 متر مربع، كما أنّ محطة رفع صرف صحي البواريك مرتبطة بشبكة انحدار بطول 14 كيلومترا.

وأفاد برنامج الحياة الآن، أنّ محطة الرفع تخدم 10 آلاف نسمة في قرية البواريك والتوابع، كما أنّ 2.5 كيلو متر طول خط طرد محطة رفع صرف صحي البواريك.

ووفقا لما جاء عبر قناة الحياة، فإنّ 500 فرصة عمل يوفرها مشروع صرف صحي بالبواريك بالمنشاة.

وتهدف المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» إلى التخفيف عن كاهل المواطنين بالمجتمعات الأكثر احتياجاً في الريف والمناطق العشوائية في الحضر، وتعتمد على تنفيذ مجموعة من الأنشطة الخدمية والتنموية التي من شأنها ضمان حياة كريمة لتلك الفئة وتحسين ظروف معيشتهم.

ونشأت الفكرة عندما شارك الشباب المتطوع بعرض رؤيتهم وأفكارهم في المؤتمر الأول لمبادرة «حياة كريمة»، والذي عقُد على هامش المؤتمر الوطني السابع للشباب في 30 يوليو 2019، وعلى إثره تم إنشاء مؤسسة حياة كريمة بتاريخ 22 أكتوبر 2019 من شباب متطوع يقدم نموذج فريد يحتذى به في العمل التطوعي.