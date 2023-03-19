المؤبد لعامل لاتهامه وآخرين بقتل شخص بسبب الخلافات في شبرا الخيمة

قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة الثالثة، برئاسة المستشار أمير فايز حنا، وعضوية المستشارين حسن عبد الخالق قنديل، ومصطفى منصور غربي، وأمانة سر أحمد أبو اليزيد عياش، بالسجن المؤبد لعامل لاتهامه وآخرين سبق الحكم عليهم، بقتل شخص باستخدام أسلحة نارية وبيضاء، بدائرة قسم شرطة ثان شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية.

أمر الإحالة لقتل شخص بشبرا

وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 20098 لسنة 2021 جنايات قسم ثان شبرا الخيمة، والمقيدة برقم 4457 لسنة 2021 كلي جنوب بنها، أن المتهمين (محمد ع ع)، 25 سنة، عامل، و(محمد أ ع)، 20 سنة، عامل، و(محمد ع س)، 23 سنة، عامل، و(محمد ع ح)، 21 سنة، عامل، سبق الحكم عليهم بالقضية، و(أبو اليزيد أ ع)، 25 سنة، عامل، المتهم الحالي بالقضية، و(محمد خ ح)، 27 سنة، عامل، هارب، قتلوا المجني عليه (محمود ج م) عمدا مع سبق الإصرار.

تهمة القتل العمد

وتابع أمر الإحالة أن المتهمين بيتوا النية وعقدوا العزم على قتل المجني عليه، وأعدوا لذلك الغرض سلاحا ناريا وأسلحة بيضاء وتوجهوا إلى حيث أيقنوا مكان تواجد المجني عليه، وما أن ظفروا به حتى أطلق المتهم الثاني صوبه عيارا ناريا، إلا أنه لم يصبه، وقام المتهمون الأول والثاني والخامس بالتعدي عليه بالضرب، محدثين به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية، والتي أودت بحياته.

وأوضح أمر الإحالة، أن المتهمين حازوا وأحرزوا سلاحا ناريا غير مششخن (فرد خرطوش)، بغير ترخيص على النحو المبين بالتحقيقات، كما حازوا وأحرزوا ذخيرة مما تستعمل على السلاح الناري موضوع الاتهام السابق بغير ترخيص على النحو المبين بالتحقيقات، كما استعرضوا القوة ولوحوا بالعنف قبل المجني عليه (محمود ج م)، قاصدين ترويعه وتخويفه وفرض سطوتهم وتكدير أمنه وسكينته وتعريض حياته للخطر على النحو المبين بالتحقيقات.

واستطرد أمر الإحالة، أن المتهمين حازوا وأحرزوا أسلحة بيضاء وأدوات (مطواة قرن غزال وسنج)، مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص دون مسوغ قانوني على النحو المبين بالتحقيقات، كما أن المتهم الخامس أطلق عيارا ناريا من سلاح ناري داخل المدن على النحو المبين بالتحقيقات.