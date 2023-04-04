5 أحداث تهمك.. منها تحذير الأرصاد وأول محطة لتحويل المخلفات إلى طاقة كهربائية

تنشر «الوطن» أبرز 5 أخبار وقعت خلال الـ24 ساعة الماضية، التي تضمنت أهم الأخبار التي يهتم بها الجمهور في السطور التالية:

«الأرصاد» تحذر من عاصفة ترابية

حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، من تعرض السواحل الغربية للبلاد لرياح مثيرة للرمال والأتربة، تصل الى حد العاصفة الترابية في حالة الطقس اليوم، خاصة على مطروح وغرب الإسكندرية والسلوم وسيدى براني، وتتراوح سرعات الرياح بين 20 و25 كيلومترًا في الساعة، وذلك وفقا للصور الأخيرة الصادرة عن الأقمار الصناعية.

رياح حارة وجافة مثيرة للأتربة

طالبت الأرصاد الجوية، السائقين على الطرق اليوم، في محافظات القاهرة الكبرى والوجه البحري ومدن القناه وشمال الصعيد، بضرورة الحذر أثناء القيادة، خاصة على الطرق الصحراوية والرابطة بين المحافظات، بسبب انخفاض الرؤية الأفقية في حالة الطقس اليوم.

وأوضحت أنَّ هذا يرجع لتأثر البلاد برياح جنوبية غربية جافة وحارة، مع وجود مرتفع جوي بطبقات الجو العليا، يزيد من ارتفاع درجة الحرارة، كما يعمل كمظلة لحبس الأدخنة والشوائب والأتربة في طبقات قريبة من السطح، ولذا تؤثر على الرؤية.

تعرف على آخر موعد للشهادات الجديدة من بنكي الأهلي ومصر

يتابع المواطنون في الوقت الحالي خاصة الراغبين في شراء الشهادة الجديدة، موعد إيقاف شهادات بنك مصر والبنك الأهلي ذات العائد المرتفع 19% للعائد الثابت، و22% للعائد المتناقص سنويا.

ويتجه الكثير من العملاء إلى البنوك في الوقت الحالي لشراء الشهادتين التي طرحهما البنكين في بداية الشهر الجاري، للاستفادة من العائد المادي الكبير الذي تحققه هذه الشهادات قبل إيقاف العمل بها، بعد إعلان البنوك أسعار فائدة جديدة في الفترة الأخيرة على المنتجات البنكية.

اعرف هتكسب كام من الشهادات الجديدة؟

أعلن البنك الأهلي المصري وبنك مصر، عن شهادات ادخار جديدة مدتها 3 سنوات بأعلى سعر فائدة في القطاع المصرفي المصري بفائدة 22%.

استمرار صرف الـ18% والتقديم على شهادات 19% و22%

شهادات ادخار جديدة

وطرح البنك الأهلي المصري وبنك مصر، شهادتي 19% و22% بعائد شهري لكل منهما؛ الأولى ثابتة مدتها 3 سنوات، والثانية متناقصة 22% في السنة الأولى و18% في الثانية، و16% في الثالثة.

قيمة الأرباح من الشهادات

وفي هذا الإطار، يبحث الكثير من المواطنين عن قيمة الأرباح التي من الممكن تحقيقها من شراء الشهادات المطروحة.

أول محطة لتحويل المخلفات لطاقة كهربية

أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، عقد أول اجتماع للجنة المشكلة لصندوق الخسائر والأضرار والدول المشاركة لوضع الإطار الحاكم للصندوق، وأيضا العمل على استكمال المبادرات من COP27 إلى COP28، والتركيز على الأمن الغذائي وأمن الطاقة والشباب والمرأة وموضوع التنوع البيولوجي حيث كانت مصر أول دولة قامت بالربط بين التنوع البيولوجي والمناخ ضمن أجندة شرم الشيخ للتنفيذ بمؤتمر المناخ COP27، والعمل مع الجانب الإماراتي لوضع التنوع البيولوجي في قلب مؤتمر المناخ القادم COP28.

وأعلنت وزيرة البيئة عن قيام مصر بخطوة جديدة هامة على طريق توطين تكنولوجيا تحويل المخلفات لطاقة بتوقيع عقد أول محطة لتحويل المخلفات لطاقة كهربائية بمنطقة أبي رواش بتكنولوجيا أجنبية ينفذها تحالف مصري، وكان إعداد هذا العقد تحدي شاركت فيه 6 وزارات وهي البيئة والمالية والكهرباء والتنمية المحلية والإسكان والإنتاج الحربي، ومن خلال عملية استشارية كبرى تضمنت مجلس الدولة ومكتب محاماة دولي.

ويستقبل غدا الثلاثاء وزير الخارجية، بمقر وزارة الخارجية بماسبيرو، اللورد طارق أحمد، وزير الدولة للشرق الأوسط وشمال إفريقيا وجنوب آسيا والأمم المتحدة في وزارة الخارجية والكومنولث والتنمية البريطانية.