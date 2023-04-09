تأييد حكم حبس المتهم بدهس نجل الإعلامية رضوى العوضي 6 أشهر وتغريمه 10 آلاف جنيه

عاقبت محكمة جنح مستأنف الطفل الأميرية بالقاهرة، اليوم الأحد، المتهم بدهس ابن الإعلامية رضوى العوضي في حادث تصادم بالتجمع الأول بالحبس 6 أشهر وغرامة 10 آلاف جنيه.

تفاصيل الواقعة

أما عن تفاصيل الواقعة، فقد كانت البداية عندما ورد بلاغ إلى رجال الشرطة يفيد وقوع حادث في أحد الشوارع، وبالانتقال والفحص تبين تعرض طفل للدهس من سيارة في القاهرة الجديدة.

وعقب انتقال رجال الشرطة ومن خلال الفحص والمعاينة تبين أن الطفل في العقد الثاني من العمر، وقد صدمته سيارة يقودها مراهق عمره 16 عامًا.

كما تحفظ رجال الشرطة على المتهم، وجرى نقل الطفل المصاب إلى المستشفى لعمل الإسعافات اللازمة له، وقام رجال الشرطة بتفريغ كاميرات المراقبة الموجودة في محيط الحادث، كما جرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في الواقعة.