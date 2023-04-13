محافظ الشرقية يناقش طلبات ومشكلات المستثمرين في بلبيس

أكد الأستاذ الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية أن أحد أهم توجهات الدولة خلال الفترة الحالية الاهتمام بالاستثمار وتهيئة المناخ المناسب لتشجيع المستثمرين للحصول على الفرص الاستثمارية المتاحة لإقامة مشروعاتهم وتوفير فرص عمل حقيقية أمام الشباب للحد من ظاهرة البطالة ورفع المستوى المعيشي للمواطنين.

اجتماع مجلس إدارة المناطق الصناعية

جاء ذلك خلال ترأس محافظ الشرقية اجتماع مجلس إدارة المناطق الصناعية لبحث ومناقشة الطلبات المقدمة من المستثمرين لدفع عجلة الاستثمار في بلبيس وتحسين بيئة العمل بما ينعكس على النهوض بالاقتصاد المصري.

الالتزام بسداد الرسوم المقررة

ناقش الاجتماع عدداً من الطلبات المقدمة من المستثمرين بخصوص التنازل عن القطع المخصصة لهم للغير وتغيير النشاط مع الالتزام بسداد الرسوم المقررة، وكذلك الموافقة على ضم القطع واستبدالها بقطع أخرى وإضافة نشاط تصنيع لاتخاذ ما يلزم طبقاً للقانون والصالح العام مع الالتزام بتطبيق اشتراطات الحماية المدنية حفاظاً على الأرواح والممتلكات.

أوضح محافظ الشرقية أن المحافظة تولي اهتماما كبيراً بقطاع الاستثمار وتسعى لتهيئة الأجواء المناسبة أمام المستثمرين لإقامة مشروعات حقيقية تساهم في خلق فرص عمل للشباب ليحيوا حياة كريمة مشيراً إلى أن اجتماع اليوم جاء للتعرف علي المشكلات التي تواجه المستثمرين وإيجاد حلول عاجلة لها بينما يضمن استمرار دوران عجلة الإنتاج وجذب المزيد من الاستثمارات لتقليل الاستيراد وتحقيق الاكتفاء الذاتي.

حضر الاجتماع الدكتور أحمد عبد المعطي نائب المحافظ والمهندس محمد الصافي السكرتير العام للمحافظة والأستاذ مراد رأفت السكرتير العام المساعد للمحافظة واللواء السعيد عبد المعطي مستشار المحافظ للمشروعات والأستاذ سعد الفرماوي الخبير الوطني للمحافظة والمستشار زكريا الشافعي المستشار القانوني للمحافظة والعميد محمد النجار وكيل وزارة الإسكان والدكتور جلال عبد الكريم رئيس مركز ومدينة بلبيس والمهندس عبد الله الغزالي رئيس جمعية المستثمرين بالمنطقة الصناعية ببلبيس والأستاذ مختار عبد الله مستشار جمعية المستثمرين بالمنطقة الصناعية بالزوامل والدكتور محمد الهراوي مدير إدارة الاستثمار بالديوان العام ومسئولي قطاعات الكهرباء ومياه الشرب والصرف الصحي والهيئة العامة للاستثمار وهيئة التنمية الصناعية.