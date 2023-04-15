أسعار تذاكر قطارات الدرجة الثالثة المكيفة.. أول محطة تبدأ بـ45 جنيها
كتب:
صفية النجار
03:20 م | السبت 15 أبريل 2023
أسعار تذاكر قطارات الدرجة الثالثة المكيفة
أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر أسعار تذاكر السفر بقطارات الدرجة الثالثة المكيفة من القاهرة «محطة مصر» إلى بعض محافظات الوجه القبلي «الصعيد»، استعدادا لاستقبال إجازة عيد الفطر المبارك، للتيسير على جمهور الركاب وراحتهم.
وضمن خدماتها المقدمة لجمهور القراء تستعرض «الوطن» أسعار تذاكر قطارات الدرجة الثالثة المكيفة خلال إجازة العيد حسبما أعلنتها الهيئة العامة لسكك حديد مصر.
أسعار تذاكر محطات بني سويف
- الواسطى 45 جنيها
- بني سويف 50 جنيها
- ببا 55 جنيها
- الفشن 60 جنيها
أسعار تذاكر محطات المنيا
- مغاغة 60 جنيها
بني مزار 60 جنيها
المنيا 75 جنيها
أبو قرقاص 80 جنيها
ملوي 80 جنيها
دير مواس 80 جنيها
أسعار تذاكر محطات أسيوط
ديروط 85 جنيها
القوصية 85 جنيها
منفلوط 85 جنيها
أسيوط 90 جنيها
أبو تيج 100 جنيها
صدفا 100 جنيه
أسعار تذاكر محطات سوهاج
طما 100 جنيه
طهطا 100 جنيه
المراغة 100 جنيه
سوهاج 105 جنيهات
المنشأة 105 جنيهات
العسيرات 105 جنيهات
جرجا 105 جنيهات
البلينا 105 جنيهات
أسعار تذاكر محطات قنا
أبو تشت 110 جنيها
فرشوط 115 جنيها
نجع حمادي 115 جنيها
دشنا 115 جنيها
قنا 120 جنيها
قفط 130 جنيها
قوص 130 جنيها
أسعار تذاكر محطات الأقصر
الأقصر 130 جنيها
أرمنت 130 جنيها
إسنا 135 جنيها
السباعية 135 جنيها
أسعار تذاكر محطات أسوان
إدفو 145 جنيها
سلوا 145 جنيها
كلابشة 145 جنيها
كوم امبو 150 جنيها
دراو 150 جنيها
بلانة 150 جنيها
أسوان 150 جنيها.
استعداد هيئة السكك الحديد لإجازة عيد الفطر
وتعمل الهيئة القومية لسكك حديد مصر على رفع درجة الاستعداد لاستقبال عيد الفطر المبارك واتخاذ كافة السبل والآليات لتوفير الراحة والأمان للمسافرين، حيث يتواجد قيادات الهيئة لمتابعة التشغيل والإشراف على غرفة العمليات لمتابعة حركة القطارات على جميع الخطوط، وزيادة منافذ بيع التذاكر وتشديد الرقابة عليها وداخل صالات الحجز والتنسيق مع شرطة النقل والمواصلات لإحكام السيطرة ومنع السوق السوداء، وذلك لاستيعاب الأعداد المتزايدة من الركاب خلال عطلة العيد، وتكثيف أعمال الصيانة وعدم السماح بخروج أي قطار من الورشة إلا بعد التأكد من الحالة الفنية الجيدة ونظافة جميع القطارات ودورات المياه وتطهيرها.