أسعار تذاكر قطارات الدرجة الثالثة المكيفة.. أول محطة تبدأ بـ45 جنيها

أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر أسعار تذاكر السفر بقطارات الدرجة الثالثة المكيفة من القاهرة «محطة مصر» إلى بعض محافظات الوجه القبلي «الصعيد»، استعدادا لاستقبال إجازة عيد الفطر المبارك، للتيسير على جمهور الركاب وراحتهم.

وضمن خدماتها المقدمة لجمهور القراء تستعرض «الوطن» أسعار تذاكر قطارات الدرجة الثالثة المكيفة خلال إجازة العيد حسبما أعلنتها الهيئة العامة لسكك حديد مصر.

أسعار تذاكر محطات بني سويف

- الواسطى 45 جنيها

- بني سويف 50 جنيها

- ببا 55 جنيها

- الفشن 60 جنيها

أسعار تذاكر محطات المنيا

- مغاغة 60 جنيها

بني مزار 60 جنيها

المنيا 75 جنيها

أبو قرقاص 80 جنيها

ملوي 80 جنيها

دير مواس 80 جنيها

أسعار تذاكر محطات أسيوط

ديروط 85 جنيها

القوصية 85 جنيها

منفلوط 85 جنيها

أسيوط 90 جنيها

أبو تيج 100 جنيها

صدفا 100 جنيه

أسعار تذاكر محطات سوهاج

طما 100 جنيه

طهطا 100 جنيه

المراغة 100 جنيه

سوهاج 105 جنيهات

المنشأة 105 جنيهات

العسيرات 105 جنيهات

جرجا 105 جنيهات

البلينا 105 جنيهات

أسعار تذاكر محطات قنا

أبو تشت 110 جنيها

فرشوط 115 جنيها

نجع حمادي 115 جنيها

دشنا 115 جنيها

قنا 120 جنيها

قفط 130 جنيها

قوص 130 جنيها

أسعار تذاكر محطات الأقصر

الأقصر 130 جنيها

أرمنت 130 جنيها

إسنا 135 جنيها

السباعية 135 جنيها

أسعار تذاكر محطات أسوان

إدفو 145 جنيها

سلوا 145 جنيها

كلابشة 145 جنيها

كوم امبو 150 جنيها

دراو 150 جنيها

بلانة 150 جنيها

أسوان 150 جنيها.

استعداد هيئة السكك الحديد لإجازة عيد الفطر

وتعمل الهيئة القومية لسكك حديد مصر على رفع درجة الاستعداد لاستقبال عيد الفطر المبارك واتخاذ كافة السبل والآليات لتوفير الراحة والأمان للمسافرين، حيث يتواجد قيادات الهيئة لمتابعة التشغيل والإشراف على غرفة العمليات لمتابعة حركة القطارات على جميع الخطوط، وزيادة منافذ بيع التذاكر وتشديد الرقابة عليها وداخل صالات الحجز والتنسيق مع شرطة النقل والمواصلات لإحكام السيطرة ومنع السوق السوداء، وذلك لاستيعاب الأعداد المتزايدة من الركاب خلال عطلة العيد، وتكثيف أعمال الصيانة وعدم السماح بخروج أي قطار من الورشة إلا بعد التأكد من الحالة الفنية الجيدة ونظافة جميع القطارات ودورات المياه وتطهيرها.