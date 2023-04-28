مقتل سيدة على يد عامل داخل شقتها في أكتوبر.. حاول سرقتها فقاومته

لقيت سيدة، مصرعها على يد عامل في منطقة أكتوبر بمحافظة الجيزة، بعد الاعتداء عليها بهدف السرقة، ولم تمر ساعات حتى نجحت الجهود الأمنية، في إلقاء القبض على المتهم، وتحرر محضر بالواقعة، وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

تفاصيل مقتل سيدة في أكتوبر

تلقى اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة للمباحث، إخطارا من العقيد عمرو حجازي مفتش مباحث أكتوبر، يفيد بمقتل سيدة داخل شقتها قي منطقة أكتوبر، بعد أن سدد لها المتهم 3 طعنات استقرت بالقلب، ليأمر على الفور بتشكيل فريق بحث تحت إشرافه، لكشف غموض الحادث والقبض على الجناة.

وبالبحث والتحري وفحص علاقات المجني عليها والتقنيات الحديثة، تمكن المقدم أحمد السوريكى رئيس مباحث أكتوبر، خلال 24 ساعة، من القبض على المتهم، عامل يبلغ من العمر 44 عاما، وتم اقتياده إلى قسم الشرطة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

إحالة المتهم إلى النيابة

وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة بهدف السرقة، وأنه بعد مقاومتها له أحضر سلاح أبيض «سكين»، من المطبخ وسدد لها 3 طعنات في القلب، أودت بحياتها في الحال، وتحرر محضر بالواقعة، وأحيل إلى النيابة العامة، لمباشرة التحقيقات.