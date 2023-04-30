خطة لزيادة أعداد صناديق القمامة في 6 أكتوبر.. وإجراءات للمتقاعسين عن العمل

عقد المهندس عادل النجار رئيس جهاز مدينة 6 أكتوبر، اجتماعًا لمتابعة موقف أعمال النظافة، بحضور مندوبي شركات النظافة ومسؤولي الجهاز، حيث جرى مناقشة التحديات والمعوقات، مؤكدا ضرورة عمل الشركات بكامل طاقتها في كل المواقع وسرعة دفع معدلات الأداء لنهو الأعمال في التوقيتات والزمن المحدد.

واستعرض رئيس الجهاز خلال الاجتماع، وضع خطة لزيادة أعداد صناديق القمامة حسب حاجة كل منطقة، وحال وجود صناديق تالفة يتم التغيير أو الإصلاح فورًا، وحال التأخير في رفع القمامة يتم الخصم وسحب الأعمال من الشركات العاملة، لافتا إلى أنّه سيتم تقييم الوضع النهائي لجميع شركات النظافة العاملة ومستوي النظافه المتحقق للنظافة في المدينة، وجرى تكليف مهندسو إدارة الزراعة بالمتابعة اليومية للأعمال التي تتم على أرض الواقع.

وأوضح المهندس عادل النجار، رئيس الجهاز، أنّ لدينا ملفات عديدة مهمة نتابعها بدقة، لنرتقي في المدينة، وجرى التأكيد على أنّ هناك نظامين للنظافة في المدينة، الأول يعتمد على الجمع المنزلي، والثاني صناديق تجميع عامة، إلى جانب تنظيف الشوارع.

وفيما يخص الجمع المنزلي، جرى التأكيد على مجانيته، وأهمية وجود سيارة تفريغ القمامة المغلقه الراقية، وأن يكون هناك زي رسمي لجامعي القمامة، وموعد محدد لجمع القمامة.

أما بالنسبة لجمع القمامة بشكل مركزي، فيتم من خلال صناديق عامة، ويتناسب مع الشوارع العامة والمناطق التي قد تكون بها كثافات عالية، ويراعى أن تكون صناديق بشكل راقٍ مع تعقيمها، ووضع الصناديق علي مسافات معقولة للجميع، والتوعية بوجود الصناديق وإلقاء القمامة فيها.

وفيما يخص النسبة لعملية تنظيف وكنس الشوارع، جرى التأكيد على ضرورة التوجه نحو السيارات الإلكترونية ذات الفرش والمكانس للتنظيف بنسب كبيرة، وأن تكون العملية بشكل يومي للوصول لمستوى نظافة جيد في شوارع المدينة، وانتهى الاجتماع بالتوافق للنهوض بالمدينة والمشاركة في تنفيذ خطة التنمية المستدامة.

وقال المهندس عادل النجار، رئيس جهاز مدينة 6 أكتوبر، إنّ ملف النظافة بين أهم الملفات التي يحرص الجهاز على تحقيق التواصل مع المواطنين بها، وحل جميع المشكلات التي يتم رصدها، وحال وجود أي شكاوى يرجى التواصل مع الخط الساخن 15100، والخدمة متاحة طوال 24 ساعة.