الحبيب علي الجفري عبر قناة الناس: السير إلى الله يتطلب معرفة.. ولا يمكن الوصول إليه بالجهل

نشرت قناة الناس مقطع فيديو للداعية الإسلامي الحبيب علي الجفري، تناول فيه العقبات في الطريق إلى الله عز وجل.

وأكد «الجفري»، أن السير إلى الله عز وجل يتطلب معرفة، موضحًا أن هذه المعرفة أوحى الله تعالى بها إلى أنبيائه ورسله ونقلها إلينا المؤتمنون.

لا يتأتى للإنسان أن يسير إلى الله بالجهل

وأضاف الداعية الإسلامي: «لا يتأتى للإنسان أن يسير إلى الله بالجهل، ولا أن يصل إلى الله وهو يجهل أولويات دينه، حيث يحتاج إلى أن يتعلم فرض العين من العلوم، الذي سماه العلماء المتعين وما لا يسع المؤمن أن يجهله، ثم يحتاج إلى التوسع في شؤون سيره إلى الله».

وتابع أنه يحتاج إلى قطع عقبة العلم بالتعلم، فإذا تجاوز السائل إلى الله تعالى عقبة العلم وأقبل يريد العبادة والتقرب إلى الله تعترضه العقبة الثانية وهي أنه يتذكر ذنوبه ومعاصيه والقبائح التي ارتكبها والجرائم التي صدرت عنه وأن صحيفته قد امتلأت بظلمات المعاصي، وأن قلبه قد أظلم من آثارها وأن الران قد أحاط بالقلب.

انطلاقة جديدة لقناة الناس

وانطلقت قناة الناس في شكلها الجديد، باستعراض مجموعة برامجها والخريطة الجديدة، وتبث عبر تردد 12054 رأسيًا عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية، وتغطي جميع مجالات الحياة