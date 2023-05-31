حاكم فلوريدا بعد إعلانه الترشح للرئاسة: أمريكا تسير في الاتجاه الخاطئ

قال حاكم ولاية فلوريدا الأمريكية، رون ديسانتيس، إنّ الولايات المتحدة تسير حاليا بالاتجاه الخاطئ، وأنّ حدودها الجنوبية تنهار وباتت تسيطر عليها عصابات المخدرات المكيسكية.

وأضاف ديسانتيس ـ في تصريحات له - حسب ما نقلت قناة الحرة الأمريكية اليوم الأربعاء، أنّ الحدود الجنوبية الأمريكية تنهار خاصة عقب سيطرة عصابات المخدرات المكيسيكية، ودخول ملايين المهاجرين غير النظاميين البلاد ومنهم مجرمين وإرهابيين، على حد قوله.

حاكم ولاية فلوريدا أطلق رسميا حملته الانتخابية

وأطلق حاكم ولاية فلوريدا، رسميا حملته الانتخابية من ولاية آيوا الأمريكية، ومن المقرر أن يتنقل خلال الأسبوع الجاري بين 12 مدينة في 3 ولايات.

وكان رون ديسانتيس، حاكم ولاية فلوريدا، أعلن عزمه خوض غمار السباق للرئاسة لينافس الرئيس السابق، دونالد ترامب، على ترشيح الحزب الجمهوري.