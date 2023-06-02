ماذا ينتظر المصريون في شهر يونيو؟.. 5 مناسبات سعيدة

يشهد شهر يونيو الجاري، الكثير من الأحداث والمناسبات المهمة والسعيدة، التي ينتظرها المصريون؛ لذا تستعرض بوابة «الوطن» في السطور التالية، تفاصيل ما ينتظره المصريون خلال شهر يونيو 2023.

بداية سفر الحجاج لأداء مناسك الحج 2023

يشهد شهر يونيو شعائر فريضة الحج حيث يسافر ضيوف الرحمن إلى الأراضي المقدسة لأداء فريضة الحج حيث أنه من المقرر انطلاق رحلات الحج السياحي يوم 12 يونيو، وانطلاق رحلات الحج الاقتصادي 14 يونيو، وسيكون آخر موعد لسفر الحجاج من مصر للمملكة العربية السعودية، يوم 23 يونيو.

افتتاح المتحف اليوناني الروماني بالإسكندرية

خبر سار لمحبي الآثار اليونانية والرومانية ولأهالي الإسكندرية حيث أعلن المجلس الأعلى للآثار أن المتحف اليوناني الروماني في الإسكندرية على وشك الانتهاء من أعمال الترميم، ومقرر افتتاحه نهاية شهر يونيو الجاري بعد اغلاق وصل لـ18 عاما.

صرف معاشات تكافل وكرامة

أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي أن موعد صرف معاشات تكافل وكرامة سيكون يوم 15 يونيو.

بداية فصل الصيف رسميًا

يبدأ فصل الصيف رسميًا في 21 يونيو وهو خبر سار لمحبي فصل الصيف الذي تكثر فيه التنزه والخروجات.

عطلة عيد الأضحى

وينتهى شهر يونيو بمناسبة سارة وسعيدة للشعب المصري وهي عيد الأضحى المبارك والمتوقع بدايته يوم 28 يونيو وهو إجازة رسمية تشمل وقفة عرفات و4 أيام العيد في مصر.