منسق التعليم بحياة كريمة: جهزنا 20 معملا متكاملا لطلاب المدارس في 5 محافظات

قالت هبة الشرقاوي، منسق عام مشروع «التعليم حياة» بمؤسسة حياة كريمة، إن التعليم ليس مجرد مباني مدرسية وإنما يتضمن العديد من العناصر منها الطالب وولي الأمر، وهو ما استهدفته المبادرة بشكل كامل، لافتة إلى أن مبادرة حياة كريمة أنشأت مدارس جديدة وعملت على إعادة بناء وإحلال المدارس القديمة ورفع كفاءتها.

توجهات الدولة المصرية ورقمنة التعليم

وأوضحت «الشرقاوي» خلال استضافتها ببرنامج «الحياة اليوم» مع الإعلامية لبنى عسل والمذاع على فضائية الحياة، أن المؤسسة عملت على العديد من المبادرات التى استهدفت تحسين جودة العملية التعليمية بالتوازي مع توجهات الدولة المصرية ورقمنة التعليم وإتاحة نظام تعليمي قائم على التكنولوجيا والبحث العلمي، مشيرة إلى أن مشروع التعليم حياة بدأ في 5 محافظات في 2022، وبدأت بالغربية وحققت نجاح كبير.

تدريب الطلاب على المنصات الرقمية

وأشارت منسق عام مشروع التعليم حياة بمؤسسة حياة كريمة إلى أن المبادرة عملت على تطوير وتجهيز 20 معملا في كل محافظة بأجهزة الكمبيوتر المتصلة بالإنترنت، وأصبحت المعامل ملائمة ومناسبة للطلاب، لافتة إلى انه تم العمل بالتعاون مع التربية والتعليم الفني، والعديد من مؤسسات تنمية المجتمع لتدريب الطلاب على المنصات الرقمية والتعليمية وكذلك وزارة الاتصالات.