«جنى» الأولى مكرر بالشهادة الإعدادية بكفر الشيخ: مصدقتش مكالمة المحافظ

أعربت الطالبة جنى أحمد عبد الحليم عبد الجواد، الطالبة بالصف الثالث الإعدادي بمدرسة تقسيم المُعلمين للتعليم الأساسي بدسوق، بمحافظة كفر الشيخ، الأولى مكرر في الشهادة الإعدادية على مستوى المحافظة، عن بالغ سعادتها وفرحتها بنجاحها بتفوق في الشهادة الإعدادية وحصولها على المركز الأول مكرر بمجموع درجات 279.5 درجة.

حصلت على مجموع نهائي 279.5 من أصل 280

وقالت «جنى»، في تصريح خاص لـ«الوطن»، إنها لم تكُن تتوقع أنّ تكون الأولى في الشهادة الإعدادية علي مستوي محافظة كفر الشيخ رغم حصولها في الترم الأول على الدرجة النهائية 140 درجة من 140 درجة، وفي الترم الثاني وهو امتحانات آخر العام حصلت علي 139.5 درجة من 140 درجة، لافتةً إلى أنها حصلت علي مجموع نهائي 279.5 من أصل 280.

القرآن الكريم هو سر نجاحها وتفوقها في الشهادة الإعدادية

وأكدت «جنى»، أنها كانت تُذاكر دروسها يومياً من 7 إلى 8 ساعات، وكانت تستيقظ مبكراً وتنام مبكرا ليكون ذهنها صافيا، كما كانت تُحافظ علي الصلاة في أوقاتها وكانت تبدأ يومها بصلاة الفجر، مشيرةً إلى أنّ القرآن الكريم هو سر نجاحها وتفوقها في الشهادة الإعدادية.

تفاصيل مكالمة محافظ كفر الشيخ

وكشفت جنى تفاصيل تلقيها مكالمة هاتفية من اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، لتهنئتها بحصولها علي المركز الأول مكرر في الشهادة الإعدادية: «اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، كلمني وباركلي، ومكنتش مصدقة من الفرحة، وشجعني علي مواصلة تفوقي في الثانوية العامة، وكمان كلم أسرتي وبارك لهم»، موضحةً أنها سوف تلتحق بالثانوية العامة كي تواصل نبوغها وتفوقها وتُحقق حلمها في الالتحاق بالجامعة.

محافظ كفر الشيخ يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية

وكان اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، قد اعتمد، اليوم السبت، نتيجة الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الثاني، للعام الدراسي 2022 - 2023، بنسبة نجاح 83.31%، بحضور عمرو البشبيشى، نائب المحافظ، ومحمد عبد الله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، وعدد من القيادات التنفيذية، كما اعتمد نتيجة الإعدادية المهنية بنسبة 96.82%، واعتمد أيضاً نتيجة الشهادة الإعدادية للصم وضعاف السمع بنسبة 95.88%.

أوائل الشهادة الإعدادية في كفر الشيخ

وأعلن المحافظ، عن أوائل الشهادة الإعدادية وعددهم 10 طلاب وطالبات، وكل منهم حصل على 279.5 درجة، وهم كالتالي:

- خالد محمد إسماعيل عباس، بمدرسة ناصر الأم للتعليم الأساسي، التابعة لإدارة الحامول التعليمية، 279.5 درجة.

- الزهراء محمد علي، بمدرسة قلين الإعدادية بنات، التابعة لإدارة قلين التعليمية، 279.5 درجة

- أحمد السيد عطية، بمدرسة نجيب فوزي سالم، التابعة لإدارة دسوق التعليمية، 279.5 درجة

- جنى أحمد عبد الحليم، بمدرسة تقسيم المعلمين للتعليم الأساسي، التابعة لإدارة دسوق التعليمية، 279.5 درجة.

- ريواء الرفاعي على، بمدرسة الشهيد محمد هاشم، التابعة لإدارة قلين التعليمية، 279.5 درجة.

- منار سعد محمد بهجت، بمدرسة الشهيد محمد هاشم، التابعة لإدارة قلين التعليمية، 279.5 درجة.

- سلمي هشام علي، بمدرسة اللغات التجريبية، التابعة لإدارة الحامول التعليمية، 279.5 درجة.

- محمود محمد محمود، بمدرسة حسني زهرة، التابعة لإدارة شرق كفر الشيخ التعليمية، 279.5 درجة.

- آدم عبد المقصود مصطفى، بمدرسة اللغات التجريبية، التابعة لإدارة الحامول التعليمية، 279.5 درجة.

- منة الله عماد إبراهيم، بمدرسة اللغات، التابعة لإدارة الحامول التعليمية، 279.5 درجة.

عدد الطلاب المتقدمين لأداء امتحانات الشهادة الإعدادية بكفر الشيخ

وبلغ عدد الطلاب المتقدمين لأداء امتحانات الشهادة الإعدادية بكفر الشيخ 63 ألفاً و308 طالباً وطالبة، تغيب منهم 370 طالباً وطالبة، حضر منهم الامتحانات 62 ألفاً و938 طالباً وطالبة، ونجح منهم 52 ألفاً و432 طالباً، بنسبة 83.31%.