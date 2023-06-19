«الداخلية»: إعادة طفل متغيب من ذوي الاحتياجات لأسرته في القاهرة

رصدت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، تداول منشور على أحد الحسابات الشخصية مدعوم بصورة على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» تضمن تغيب طفل «من ذوي الاحتياجات الخاصة».

وتبين أنه أثناء مرور الخدمات الأمنية بدائرة قسم شرطة قصر النيل بمديرية أمن القاهرة، تمكنوا من العثور على طفل «لا يعلم عنه أية بيانات».

أمكن التوصل لوالده مقيم بدائرة قسم شرطة مصر القديمة، وباستدعائه قرر بأن نجله من ذوي الاحتياجات الخاصة، وأنه خرج من المنزل وضل الطريق.