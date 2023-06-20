كيف تكون نية ذبح الخروف؟.. دار الإفتاء تجيب

مع حلول عيد الأضحى المبارك يتطلع المسلمون في جميع أنحاء العالم إلى تقديم الأضحية، كل على حسب مقدرته، لكن قد لا يعلم عدد منهم كيف تكون نية ذبح الخروف، وهو ما تجيب عنه دار الإفتاء المصرية، عبر موقعها الرسمي.

نية ذبح الخروف

وأوضحت دار الإفتاء، أن نية ذبح الخروف من شروط الأضحية؛ لأن الذبح قد يكون للحم، وقد يكون للقربة، والفعل لا يقع قربة إلا بالنية، نظرا لقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «إِنَّمَا الأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ، وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى»، أخرجه البخاري.

كيف تكون نية ذبح الخروف

وتابعت الإفتاء في إجابتها بشأن نية ذبح الخروف، أن تكون النية مقارنة للذبح أو للتعيين السابق على الذبح، سواء أكان هذا التعيين بشراء الشاة أم بإفرازها مما يملكه، وسواء أكان ذلك للتطوع أم لنذر في الذمة، ومثله الجعل كأن يقول: جعلت هذه الشاة أضحية، فالنية في هذا كله تكفي عن النية عند الذبح، وهذا عند الشافعية وهو المفتى به.

التعامل مع الأضحية

وأشارت دار الإفتاء، إلى أنه يشترط في الأضحية ما يشترط في غيرها من الذبائح؛ مِن كون الحيوان حيًّا، وأن تزهق روحه بالذبح، وألا يكون صيدًا من صيد الحرم، وأن يبلغ سنَّ التضحية، وأن تكون الأضحية سالمةً من العيوب، ومملوكةً للمضحِّي، وينوي بها التقرب إلى الله تعالى.