حالات يجوز فيها الجمع بين معاشين بلا حدود.. أبرزها وفاة الزوج والإعاقة

حدد قانون التأمينات الاجتماعية رقم 148 لسنة 2019، حالات يجوز فيها الجمع بين معاشين بلا حدود، وفقًا لشروط معينة، حددتها الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، ومن ضمن تلك الحالات التي يحق لها الجمع بين معاشين الأرامل والمواطنين ذوي الإعاقة.

«الوطن» تستعرض خلال السطور التالية، حالات يجوز فيها الجمع بين معاشين بلا حدود.. منها الأرملة والمعاق، وفقا لقانون التأمينات الاجتماعية رقم 148 لسنة 2019.

حالات يجوز فيها الجمع بين معاشين بلا حدود

وفقا لقانون التأمينات الاجتماعية رقم 148 لسنة 2019، يحق للمستحق الجمع بين معاشين أو بين مرتبه من العمل والمهنة ويجوز الجمع بين معاشين للأرامل والأبناء كالتالي:

- يجمع المستحق بين المعاشات المستحقة له عن شخص واحد وذلك بدون حدود.

- يجمع المستحق بين المعاشات في حدود قيمة الحد الأدنى للمعاش المقرر بالفقرة الأخيرة من المادة 24 من هذا القانون، ويكمل المعاش إلى هذا المقدار وفقًا للترتيب المنصوص عليه في المادة 102 من هذا القانون.

- تجمع الأرملة بين معاشها عن زوجها وبين دخلها من العمل أو المهنة وذلك دون حدود.

- تجمع الأرملة بين معاشها عن زوجها وبين معاشها بصفتها منتفعة بأحكام هذا القانون.

- يجمع المستحق بين الدخل والمعاش في حدود قيمة الحد الأدنى للمعاش الذي أقره قانون التأمينات في الفقرة 24.

- يجمع الأرمل بين معاشه عن زوجته وبين معاشه بصفته منتفعًا بأحكام هذا القانون.

- يجمع الأولاد بين المعاشين المستحقين عن والديهما دون حدود.

- يجمع الأرمل بين معاشه عن زوجته وبين دخله من العمل أو المهنة وذلك دون حدود.