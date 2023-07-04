الحكومة: 50 مليار جنيه لتطوير 65 مصنع غزل ونسيج وتسوية المديونيات المستحقة عليها

تسعى الدولة المصرية لتطوير قطاع الغزل والنسيج فى مصر ضمن المشروعات القومية ذات الأولوية. وبحسب تقرير صادر عن وزارة قطاع الأعمال العام، فإن تطوير قطاع الغزل والنسيج هو مشروع شامل ومتكامل، بدءاً من زراعة وتجارة الأقطان وصولاً إلى المنتجات النهائية، وتبلغ تكلفة المشروع نحو 50 مليار جنيه تشمل أعمال التطوير وتسوية المديونيات المستحقة على الشركات التابعة لصالح جهات حكومية.

دمج 31 شركة فى 9 فقط لتحقيق التكامل

وبحسب «التقرير»، فمشروع التطوير يشمل 65 مصنعاً ومبنى خدمياً ما بين إنشاء وتطوير وإعادة تأهيل بالشركات التابعة فى مختلف المحافظات، إضافة إلى دمج 31 شركة لتصبح شركات تعمل فى مجالات تجارة وحليج الأقطان والغزل والنسيج والصباغة والتجهيز والملابس الجاهزة، بهدف خلق كيانات اقتصادية قوية وتحقيق التكامل فى الأنشطة المتشابهة والتخصص فى الإنتاج. وترتكز خطة التطوير على توريد ماكينات جديدة تعمل بأحدث تكنولوجيا من كبرى الشركات العالمية.

وأكد التقرير أن المشروع يستهدف مضاعفة الطاقات الإنتاجية للمصانع من الغزول والأقمشة والملابس والوبريات مع تحقيق التكامل الصناعى من خلال توفير المواد الخام التى تحتاجها مصانع القطاع الخاص بجودة عالية بدلاً من استيرادها من الخارج. وفيما يتعلق بتطوير المحالج، أشار تقرير «قطاع الأعمال» إلى أن المشروع يشمل تطوير 6 محالج قطن، من خلال إدخال تكنولوجيا حديثة تتم من خلالها عملية الحلج آلياً دون تدخل يدوى، لإنتاج بالات قطن خالية من الشوائب مع مضاعفة الطاقة الإنتاجية وتحسين طريقة التعبئة والتغليف، كما يتضمن مشروع التطوير تأسيس شركة، بالتعاون مع القطاع الخاص، لإنتاج زيت بذرة القطن من خلال إنشاء معاصر فى المحالج الجديدة.

زراعة القطن «قصير التيلة» بمنطقة «شرق العوينات» حققت نتائج إيجابية بإنتاجية نحو 10 قناطير للفدان الواحد

وأوضح التقرير أنه سيكون هناك منظومة جديدة لتجارة الأقطان، من خلال المزايدة مع الربط بالأسعار العالمية بهدف تحسين جودة ونظافة القطن وتنظيم عمليات تداوله وتحقيق سعر عادل للمزارع، فضلاً عن تجربة زراعة القطن قصير التيلة بشرق العوينات والتى حققت نتائج إيجابية بإنتاجية نحو 10 قناطير للفدان الواحد.

وفيما يخص مشروع تطوير شركة «مصر للغزل والنسيج» بالمحلة الكبرى، أوضح التقرير أن المشروع يشمل إنشاء 5 مصانع جديدة وإعادة تأهيل 3 أخرى للغزل والنسيج والتحضيرات والصباغة والتفصيل، وتم الانتهاء من تنفيذ مصنع «غزل 4» بطاقة إنتاجية 15 طن غزول رفيعة يومياً، وجارٍ حالياً إجراء تجارب الماكينات استعداداً لافتتاحه قريباً.

وعن مشروع تطوير شركة «مصر للغزل والنسيج وصباغى البيضا» بكفر الدوار، فيشمل إنشاء مجمع مصانع للغزل والنسيج والصباغة لإنتاج غزول رفيعة وأقمشة القميص والبنطلون والملابس.

وذكر التقرير أن مشروع تطوير شركة «دمياط للغزل والنسيج» يشمل إنشاء مجمع مصانع للغزل والنسيج والصباغة لإنتاج أقمشة الجينز والغزول السميكة، كذلك مشروع تطوير شركة «مصر شبين الكوم للغزل والنسيج» يشمل تطوير «مصنع 2» لإنتاج الغزول الرفيعة.

أما بالنسبة لتطوير شركة «مصر حلوان للغزل والنسيج»، فيشمل ذلك إنشاء مصنع للنسيج وآخر للصباغة وتطوير مصنع التفصيل، وبالنسبة لمشروع تطوير شركة «الدقهلية للغزل والنسيج» فيشمل تطوير مصانع التريكو والتفصيل والصباغة. ولفت التقرير إلى أن مشروع تطوير شركة «الوجه القبلى للغزل والنسيج» بمحافظة المنيا يشمل إنشاء مصنع للغزل وتطوير مصنع للتريكو والصباغة.

بدوره قال د. محمود عصمت، وزير قطاع الأعمال العام، إنه بالنسبة للموقف التنفيذى لمشروع التطوير بشركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى، والتى تحتل جانباً كبيراً من مشروع التطوير الشامل لقطاع الغزل والنسيج، سواء من حيث حجم الأعمال أو الاستثمارات بما يمثل نحو 40% من إجمالى المشروع، أكد الوزير ضرورة متابعة أعمال التنفيذ ومدى الالتزام بالجداول الزمنية ومواعيد التشغيل التجريبى والافتتاحات فى ظل انطلاق أصوات ماكينات مصنع «غزل 4» كأول مصنع يتم تشغيله فى إطار خطة التطوير التى تشمل جميع المراحل المتعلقة بالصناعة فى كافة المحافظات، بداية من زراعة القطن وصولاً إلى صناعة الملابس كمنتج نهائى مروراً بالصناعات التحويلية الأخرى مثل الأعلاف والزيوت وغيرها.

«قطاع الأعمال»: تطوير مراكز تدريب العاملين بمصانع المحلة الكبرى

وخلال لقاءاته بمسئولى الغزل والنسيج شدد الوزير على خطة التنفيذ ومراحلها المختلفة فى جميع مواقع العمل التى تشملها خطة التطوير ومواعيد الانتهاء والتسليم وجداول التشغيل التجريبى، وشدد على الالتزام بتلك التوقيتات والمتابعة اليومية للتصدى لأى معوقات تحول دون ذلك، وأشار إلى الدعم والمتابعة المستمرة من جانب مجلس الوزراء للانتهاء من تنفيذ المشروع فى توقيتاته المحددة وأعمال البنية التحتية للمصانع الجديدة والمطورة، وموقف تركيب الماكينات الحديثة وتدريب العاملين وكذلك التواصل مع شركاء العمل من القطاع الخاص لتوفير احتياجاتهم من أجود الغزول الرفيعة اللازمة للصناعة بدلاً من استيرادها ومراجعة خطة تسويق المنتج الجديد عالى الجودة محلياً وعالمياً.

وقال منصور عبدالغنى، المتحدث باسم وزارة قطاع الأعمال، لـ«الوطن»، إنه يتم تطوير مركز تدريب للعاملين بشركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى وتزويده بنماذج من الآلات والمعدات الجديدة لتدريب العاملين على التعامل مع التكنولوجيا الحديثة، وتم الانتهاء من تدريب عمال المصنع الجديد «غزل 4».

وأكد «منصور» أن الدولة المصرية تعمل على تعظيم العائد من الأصول المتاحة على مستوى الجمهورية، وأبرزها مصانع الغزل والنسيج، مع إضافة صناعات تحويلية جديدة للاستفادة من القطن المصرى، خاصة القطن فائق الطول، وذلك من خلال زراعة نحو 1250 فداناً جديداً فى منطقة الواحات بإنتاجية عالية، مشيراً إلى أن القطن المصرى لا يزال رقم واحد على مستوى العالم، ويتمتع بسمعة كبيرة عالمياً وأعلى جودة على الإطلاق على مستوى العالم. ولفت «منصور» إلى أن التمويلات الخاصة بمشروع تطوير قطاع الغزل والنسيج، عبارة عن 540 مليون يورو قيمة الماكينات الجديدة، والباقى تمويل ذاتى من موارد الشركات. وأشار متحدث قطاع الأعمال إلى أنه تم تأسيس شركة باسم «ECH - إيجيبشين كوتون هب» لتسويق منتجات الغزل والنسيج محلياً وخارجياً وفتح أسواق جديدة وزيادة الصادرات، وتطوير عمليات البيع من خلال فروع جديدة بتصميمات وطرق عرض حديثة تحت علامتين تجاريتين «nit نت» و«MEHALLA محلة»، والتسويق الإلكترونى عبر نشر المنتجات على منصات البيع الإلكترونى.