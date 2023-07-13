امتحانات اليوم الأخير للثانوية العامة ترسم الفرحة على وجوه طلاب الغربية

حالة من الفرحة والسعادة انتابت وجوه طلاب وطالبات الثانوية العامة بالغربية، بعد انتهاء امتحانات اليوم الأخير من ماراثون الثانوية العامة، بمواد الفلسفة والمنطق بالنسبة للشعبة الأدبية، والأحياء للعلمى علوم، والجبر والهندسة للعملي رياضة.

واستقبل الأهالي طلاب الثانوية، بالزغاريد والورد، إذ أكد الطلاب أن امتحانات اليوم الأخير جاءت في مستوى الطالب المتوسط، ومن المنهج المقرر وكانت الأسئلة مباشرة.

فرحة وسعادة بين الطلاب

قالت هند صالح، طالبة علمي علوم، إن أسئلة امتحان مادة الأحياء من المنهج المقرر، وكانت في مستوى الطالب المتوسط، وأنها سعيدة بانتهاء امتحانات الثانوية العامة «أخيرا خلصنا امتحانات والحمد لله رب العالمين عدت على خير وعقبال النتيجة.. وأنها تحلم الالتحاق بكلية الطب لتحقيق حلم أسرتها».

أضاف محمد شاكر، طالب شعبة أدبي، أن آخر مادة في امتحانات الثانوية العامة شعبة أدبي كانت فلسفة ومنطق، والأسئلة جيدة ومن المنهج المقرر وجاءت بشكل مباشر، قائلا: «آخر يوم كان امتحانه كويس، والكل طلع مبسوط، وفي انتظار النتيجة، وأنه يحلم بدخول كلية إعلام».

من جهته، قال ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، إن امتحانات الثانوية العامة بالغربية، انتهت اليوم، بأداء الطلاب امتحان مادة الفلسفة والمنطق بالنسبة إلى الشعبة الأدبي، والأحياء للعلمى علوم، والجبر والهندسة للعملى رياضه.

وأضاف خلال تصريحات لـ«الوطن» أن غرفة عمليات المديرية وجميع الغرف الفرعية لم تتلق شكاوى بشأن اليوم الأخير، والامتحانات تمت بصورة طبيعية وعدم وجود ما يعكر صفوها.