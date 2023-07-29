استقرار أسعار اليورو في البنوك بنهاية تعاملات اليوم السبت

سجلت أسعار اليورو اليوم السبت 29 يوليو 2023، استقراراً ملحوظًا أمام الجنيه المصري في مختلف البنوك بنهاية تعاملات اليوم، حيث سجل سعر اليورو اليوم 34.18 جنيه للشراء، وسجل 34.51 جنيه للبيع في بنك الإسكندرية، وتستعرض «الوطن»، في السطور التالية، سعر صرف اليورو أمام الجنيه في البنوك المصرية، وفقاً لآخر تحديثات البنوك عبر مواقعها على الإنترنت.

سعر اليورو اليوم في بنك مصر

استقر سعر اليورو اليوم أمام الجنيه المصري، في بنك مصر، عند سعر 34.06 جنيه للشراء، وسجل 34.31 جنيه للبيع، وفقاً لآخر تحديثات بنك مصر.

سعر اليورو اليوم في البنك المركزي

سجل سعر اليورو اليوم 34.33 جنيه للشراء، وسجل 34.48 جنيه للبيع، تبعاً للبنك المركزي المصري.

سعر اليورو اليوم في البنك الأهلي

سجل سعر اليورو اليوم 33.78 جنيه للشراء ، وسجل 34.39 جنيه للبيع تبعا للبنك الأهلي المصري

سعر اليورو اليوم في بنك (CIB)

سجل سعر اليورو اليوم 33.91 جنيه للشراء، وسجل 34.51 جنيه للبيع تبعا لبنك cib

سعر اليورو اليوم في بنك الاسكندرية

سجل سعر اليورو اليوم 34.18 جنيه للشراء، و سجل 34.51 جنيه للبيع تبعا لبنك الإسكندرية

سعر اليورو اليوم في مصرف أبوظبي الاسلامي

سجل سعر اليورو اليوم 34.23 جنية للشراء، وسجل 34.41 جنية للبيع تبعا لمصرف ابوظبي الإسلامي