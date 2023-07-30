أدعية لطلاب الثانوية العامة بالنجاح.. «اللهم اكتب لهم التوفيق»

ساعات قليلة تفصل طلاب الثانوية العامة عن ظهور نتيجتهم، عقب نحو أسبوعين من انتهاء أداء الامتحانات، وتبتهل ألسنة وقلوب الطلاب وأسرهم بالدعاء للنجاح في النتيجة وتحقيق أعلى الدرجات، وتتنوع الأدعية لطلاب الثانوية العامة بالنجاح.

أدعية لطلاب الثانوية العامة بالنجاح

ومن الأدعية لطلاب الثانوية العامة بالنجاح: «اللهم افتح عليهم فتوح العارفين والعالمين والحافظين يا رب العالمين، اللهم فرح قلوب أهاليهم بهم وأنزل عليهم السكينة والطمأنينة والرضا، اللهم كن لهم خير مُعين واحفظهم عن الشمال وعن اليمين واجعلهم من المتفوقين».

ويمكن لطلاب الثانوية العامة الدعاء بما يلي: «اللهم اكتب لطلاب الثانوية العامة النجاح والتوفيق في الدنيا والآخرة، أنت وليي ذلك والقادر عليه، اللهم ثبت قلوب طلاب الثانوية العامة على الإيمان، وبأيمانهم أعنهم على النجاح، وبنجاحهم أعنهم على نصرة المسلمين، اللهم بيديك كل الأمر، فلا تكلهم لغيرك، لا مجير لهم من غياهب الدهر سوى نور هدايتك، اللهم أغدق بكرمك علينا بكل نجاح، وكل صلاح وكل فلاح، واجعلنا من الصابرين في كل ابتلاء والصامدين لكل عداء، وأسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يوفقهم ويكرمهم وينجحهم ويشرح صدورهم وييسر لهم أمورهم، اللهم هبهم علمًا ينتفعون به، وعملًا يقربهم إليك، وهبهم صبرًا وثباتًا في الدين، اللهم أعطي كل طالب ما يتمنى، انت أدري بحالهم يا أكرم الأكرمين، أدعوك يا من تجيب دعوة الداع إذا دعاك يا من لم ترد أحدا من خلقك إذا رفع طالب يده بأن تيسر له أمره وتوفقه».

نصيحة لطلاب الثانوية العامة