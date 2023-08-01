هل توكيل المحامي يمكنه من التصرف في أموالك؟.. قانوني يجيب

تدور العديد من الأفكار في أذهان بعض المواطنين، لا سيما المتعاملين مع المحامين، ولعل أبرز هذه الأفكار، ما هي صلاحيات المحامي بموجب التوكيل المحرر له من موكله.

وانطلاقاً من الدور التثقيفي لـ«الوطن»، تواصلنا مع محمد منصور المحامي بالاستئناف، لبيان ما هي صلاحيات المحامي بموجب التوكيل، وهل يمكن التصرف في أموال موكله من عدمه؟

توكيل عام قضايا

قال «منصور»، إن توكيل القضايا نيابة المحامي عن موكله في ممارسة الأعمال القضائية فقط، مثل رفع القضايا أمام المحاكم المختلفة، ومتابعة المحاضر في أقسام الشرطة وغيرها، مشيرا إلى أنه لا يصلح لبيع أو شراء أي عقار يخصه أو منقول.

يجوز عمل توكيل خاص

وأضاف المحامي، أن ذلك لا يمنع من عمل توكيل خاص بالتعامل في بعض المعاملات ذات الطابع المالي، وذلك مثل أن يحرر له توكيل للمعاملات البنكية، أو التعامل في شراء شقة أو قطعة أرض، وفي كل الأحوال يوثق بتلاوة التوكيل الموكل حتى يعرف حدود الوكالة المنوطة بمحاميه.