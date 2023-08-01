اللواء فؤاد علام: كتاب «دعاة لا قضاة» فكرة وصناعة أمنية

قال اللواء فؤاد علام، الخبير الأمني، إن سعد متولي الدين إبراهيم، ساعد في كتابة كتاب «دعاة لا قضاة» لمرشد جماعة الإخوان الإرهابية الأسبق حسن الهضيبي، وذلك بالتعاون مع محمد علي عوض، وشهرته «محمد علي الأسود» وكان عضوا بالإخوان، وكان صاحب الفضل الأول في كتابته، مشيرًا إلى أن هذا الكتاب كان مضادا للأفكار القطبية التكفيرية.

تأثير الكتاب على الدول العربية

وأضاف «علام»، في حواره مع الكاتب الصحفي والإعلامي محمد الباز، مقدم برنامج «الشاهد»، على قناة «إكسترا نيوز»: «دفعنا بهذا الكتاب من خلال سعد الدين متولي إبراهيم ليقع في يد مأمون الهضيبي، وتم طباعته وتوزيعه وكان له تأثير بالغ لدرجة أن الدول العربية حاولت الحصول على نسخ منه والاستعانة به لمواجهة هذه التيارات».

وتابع الخبير الأمني، أن هذا الكتاب فكرة أمنية بالأساس ومن صنع الأجهزة الأمنية، وذلك من أجل الرد على الأفكار الإرهابية.