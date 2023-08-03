«لو ليك في الابتكارات والاختراعات».. كليات متاحة لطلاب الثانوية اعرف مجموعها

دائما ما تشغل نتيجة الثانوية العامة كل أسرة مصرية لما تمثله من أهمية لهم، إلا أن تنسيق الجامعات الذي يبدأ التجهيز له بعد ظهور النتيجة يزيد من قلق الأسر لأهميته الشديدة لأنه الخطوة الأخيرة والمؤهلة لاختيار الكليات، خصوصا إذا كان الطالب ممن يحبون الابتكارات والاختراعات ويريدون تنمية هذا الجانب، وليس أفضل من كليات الهندسة وكليات الذكاء الاصطناعي لهذا الأمر.

تنسيق كليات الذكاء الاصطناعي

وترصد «الوطن» تنسيق كليات الهندسة وكليات الذكاء الاصطناعي بالجامعات المختلفة وفقا لتنسيق العام الماضي 2022:

- الحد الأدنى لكلية الذكاء الاصطناعي كفر الشيخ لشعبة علمي علوم بلغ 366 درجة.

- الحد الأدنى لكلية الذكاء الاصطناعي كفر الشيخ لشعبة رياضة 338 درجة.

- الحد الأدنى لكلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي جامعة القاهرة لشعبة علمي علوم 362 درجة.

- الحد الأدنى لكلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي السادات لطلاب شعبة علمي علوم 361 درجة.

- الحد الأدنى لكلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي بجامعة بنها لشعبة علمي علوم 360 درجة.

- الحد الأدنى لكلية الذكاء الاصطناعي جامعة المنوفية شبين الكوم لشعبة علمي علوم 360 درجة.

- الحد الأدنى لكلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي جامعة جنوب الوادي فرع الغردقة لشعبة علمي علوم 359 درجة.

- الحد الأدنى لكلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي جامعة حلوان لشعبة علوم 358 درجة.

- الحد الأدنى لكلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي جامعة مطروح لشعبة علمي علوم 357 درجة.

- الحد الأدنى لكلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي جامعة القاهرة شعبة علمي رياضة 346 درجة.

- الحد الأدنى لكلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي جامعة حلوان شعبة علمي رياضة 338 درجة.

- الحد الأدنى لكلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي بجامعة بنها شعبة علمي رياضة 335 درجة.

- الحد الأدنى لكلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي السادات شعبة علمي رياضة 332 درجة.

- الحد الأدنى لكلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي جامعة جنوب الوادي فرع الغردقة شعبة علمي رياضة 331 درجة.

- الحد الأدنى لكلية الذكاء الاصطناعي جامعة المنوفية شبين الكوم شعبة علمي رياضة 332 درجة.

- الحد الأدنى لكلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي جامعة مطروح شعبة علمي رياضة 330 درجة.

تنسيق كليات الهندسة 2022

- كلية هندسة بترول وتعدين جامعة السويس 386.0 درجة.

- كلية الهندسة جامعة القاهرة 366.0 درجة.

- كلية الهندسة جامعة المنصورة 366.0 درجة.

- كلية الهندسة جامعة الزقازيق 363.0 درجة.

- كلية الهندسة جامعة دمياط 362.0 درجة.

- كلية الهندسة جامعة قناة السويس بالإسماعيلية 362.0 درجة.

- كلية الهندسة جامعة عين شمس 361.0 درجة.

- كلية الهندسة جامعة بور سعيد 359.0 درجة.

- كلية الهندسة جامعة طنطا 358.0 درجة.

- كلية الهندسة جامعة كفر الشيخ 355.0 درجة.

هندسة إلكترونية المنوفية بمنوف 354.0 درجة.

- كلية الهندسة جامعة المنوفية بشبين الكوم 354.0 درجة.

- كلية الهندسة جامعة دمنهور 354.0 درجة.

- كلية الهندسة جامعة بنها بشبرا 353.0 درجة.

- كلية الهندسة جامعة بنها 353.0 درجة.

- كلية الهندسة جامعة الإسكندرية 353.0 درجة.

- كلية الهندسة جامعة السويس 352.0 درجة.

- كلية الهندسة جامعة حلوان 352.0 درجة.

- كلية الهندسة جامعة حلوان بالمطرية 350.0 درجة.

- كلية الهندسة جامعة سوهاج 350.0 درجة.

- كلية الهندسة جامعة الفيوم 348.0 درجة.

- كلية الهندسة جامعة أسوان 347.0 درجة.

- كلية الهندسة جامعة بني سويف 346.0 درجة.

- كلية الهندسة جامعة المنيا 345.0 درجة.

- كلية الهندسة جامعة جنوب الوادي 344.0 درجة.

- كلية الهندسة جامعة أسيوط 344.0 درجة.

- كلية هندسة الطاقة جامعة أسوان 343.0 درجة.