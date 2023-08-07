مصروفات الدراسات الاقتصادية والعلوم السياسية جامعة الإسكندرية

تعد مصروفات الدراسات الاقتصادية والعلوم السياسة جامعة الإسكندرية والأوراق والشروط المطلوبة للتقديم، واحدة من أهم احتياجات طلاب الثانوية العامة في الوقت الراهن المتقدمين إلى تنسيق الكليات أملا في الحصول على مكان بتلك الكلية.

وتقدم «الوطن» خلال السطور التالية مصروفات الدراسات الاقتصادية والعلوم السياسة جامعة الإسكندرية والأوراق والشروط المطلوبة للتقديم بحسب الإعلان الرسمي من الكلية.

مصروفات الدراسات الاقتصادية والعلوم السياسة الإسكندرية

وتبلغ المصروفات الدراسية في كلية الدراسات الاقتصادية والعلوم السياسة بالإسكندرية لطلاب المستوى الأول 1280 جنيها، وهي الرسوم الأساسية المقررة على الطالبات يضاف لها مبلغ 90 جنيها رسوم الكشف الطبي.

فيما تتمثل مصروفات الدراسات الاقتصادية والعلوم السياسة في جامعة الإسكندرية على جميع طلاب المستوى الأول المرشحين بالكلية مبلغ 1280 جنيها وهي الرسوم الأساسية المقررة على الطلاب، بالإضافة لمبلغ 10 جنيهات مخصصة للتربية العسكرية للطلاب الذكور، بإجمالي 1290 جنيها، يضاف إليها 90 جنيها رسوم الكشف الطبي.

وعلى الطالب إيداع المبالغ المشار إليها ببطاقة الدفع الإلكتروني المسجلة باسمه الرسوم الدراسية، بالإضافة إلى رسوم الكشف الطبي مع إضافة مبلغ 50 جنيها إضافية لخصم العمولة البنكية والحفاظ على رصيد بالبطاقة.

الأوراق المطلوبة للالتحاق بكلية الدراسات الاقتصادية والعلوم السياسة الإسكندرية

- أصل شهادة الثانوية العامة.

- صورة بطاقة الترشيح.

- أصل شهادة الميلاد بالعلامة المائية.

- عدد 6 صور شخصية.

- صورة بطاقة الرقم القومي للطالب (الأصل للاطلاع)

- صورة بطاقة الرقم القومي لولي الأمر (الأصل للاطلاع)

- أصل الحافز الرياضي (إن وجد)

- نموذج 2 جند و6 جند اللطلاب الذكور

- استمارة تسجيل البيانات على نظام mis مطبوعة.