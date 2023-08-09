ضبط 320 قضية مخدرات وتنفيذ 83 ألف حكم قضائى خلال 24 ساعة

كشفت وزارة الداخلية عن نتائج الحملات التي نفذتها الشرطة على مدار 24 ساعة، والاجراءات القانونية التي جرى اتخاذا تجاه من تم ضبطهم.

وأوضح بيان صادر عن الوزارة أن تلك الحملات اسفرت عن ضبط 320 قضية مخدرات، وتنفيذ 83 ألف حكم قضائى متنوع خلال 24 ساعة.

ضبط 320 قضية مواد مخدرة

أسفرت جهود الحملات خلال 24 ساعة عن ضبط 320 قضية مواد مخدرة، عبر ضبط 346 متهم، و141 قطعة سلاح ناري بحوزة 119 متهم، وتنفيذ 83705 حكم قضائى متنوع.

وتم ضبط 46 متهم مطلوب في تنفيذ أحكام، و13 متهم بممارسة أعمال البلطجة، و261 دراجة نارية مخالفة.

وجرى ضبط 22478 مخالفة مرورية متنوعة، وفحص 63 من سائقى السيارات على الطرق السريعة للكشف عن مدى تعاطيهم المواد المخدرة، وتبين إيجابية 13 منهم.