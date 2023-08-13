النيابة تستعلم عن الحالة الصحية لمصابي حادث انقلاب ميكروباص بالمعادي

باشرت نيابة المعادي التحقيقات في حادث انقلاب ميكروباص نفق المعادى والذي نتج عنه إصابة 12 شخصًا وتم نقلهم الى مستشفى البنك الأهلي لتلقي العلاج اللازم، وأمرت النيابة بالاستعلام عن حالة المصابين لسماع أقوالهم حول الحادث، فيما أمرت بانتداب لجنة هندسية لفحص السيارة لإعداد تقرير واف عن أسباب الحادث.

انقلاب سيارة ميكروباص بنفق المعادي

ترجع تفاصيل الواقعة عندما ورد لغرفة عمليات النجدة بمديرية أمن القاهرة تلقت بلاغا يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص بنفق المعادي اتجاه العين السخنة مما تسبب في زحام مروري.

اختلال عجلة القيادة من السائق

وعلى الفور انتقل رجال المرور والإسعاف إلى مكان الحادث وتبين بالفحص وقوع الحادث نتيجة اختلال عجلة القيادة من السائق مما أدى إلى انقلابها ونقلت سيارات الإسعاف المصابين إلى مستشفى البنك الأهلي لتلقي العلاج اللازم.

وقام رجال المرور برفع آثار الحادث وتيسير الحركة المرورية، وتحرير محضر اللازم بالواقعة وإخطار النيابة العامة.