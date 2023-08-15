«ريحانة» تقدم برنامجها بحضور 25 فتاة بمركز شباب أبناء السويس

نفذت الإدارة المركزية لتنمية النشء بوزارة الشباب والرياضة، بالتعاون مع إدارة تنمية النشء بالمديرية، فعاليات اللقاءات التعريفية للبرنامج القومي القيادي للتوعية وصقل مهارات الفتيات تحت شعار «ريحانة» بمركز أبناء السويس بحي السويس.

وأعلنت مديرية الشباب والرياضة في محافظة السويس، أن البرنامج القيادي للتوعية وثقل المهارات، أجرى بمشاركه 25 فتاة بالمرحلة السنية من 10 إلى 18 سنة، ويهدف البرنامج لصقل مهارات الفتيات بالشكل الذي يمكنهم بالتعبير عن أنفسهن وتفعيل دورهن في المجتمع، والتعرف على أمثل الآليات للتغلب على أي صعوبات تواجهن في مختلف نواحي الحياة.

وقال عادل الشيمي، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالسويس، إن البرنامج يتم تنفيذه تحت رعاية السيدة الفاضلة انتصار السيسي قرينة رئيس الجمهورية، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وبدعم من اللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس.

وأوضح مدير عام الشباب والرياضة بالسويس، أن فعاليات البرنامج التي أقيمت بمركز شباب أبناء السويس، تضمنت تعريف الفتيات بمبادرة ريحانه وشرح الأهداف التي تسعي المبادرة لتحقيقها، وكذا مهارات التواصل وأهميتها في الحياة.

وتابع بأن البرنامج يناقش عددا من المحاور الهامة، منها فن تعزيز دور الفتيات في بناء المجتمع، من خلال القيادات النسائية والرياضة وريادة الأعمال والمشاركة في الحياه السياسية والإتيكيت والحقوق القانونية للفتاه والتغذية السليمة ووغيرها من المحاور الهامة، مثل (كيفيه احترام الرأي والرأي الآخر، وزيادة وعي الفتيات بحقوقهن في التعليم والرعاية الصحية والاجتماعية وقانون حماية المرأة، وتم تعريفهن بأهمية الكشف المبكر عن سرطان الثدي.

قامت بالتدريب سارة جورج، مشرفة وحدة ريحانة بالسويس.