اعرف موعد صرف معاشات سبتمبر 2023 والأماكن المحددة

كشفت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية موعد صرف معاشات سبتمبر 2023، وقالت إنه لم يتبقى سوى وقت قليل، ومن ثم يتم صرف معاشات سبتمبر 2023 لجميع المواطنين، ومن الجدير بالذكر أن الهيئة قامت بتوضيح الجدول الخاص بصرف معاشات سبتمبر 2023.

وبينت الوزارة، أماكن الصرف التي من الممكن أن يتم من خلالها الحصول على المعاش بسهولة، ومن المعروف أنه يتم الحصول على المعاش في أيام محددة، حسب قيمة المعاش، وحددت الهيئة هذه الأيام، لمنع التكدس بماكينات الصراف الآلي.

موعد صرف معاشات سبتمبر 2023

حددت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية موعد صرف معاشات سبتمبر 2023، وتم تحديد يوم الثلاثاء1 أغسطس لعام 2023 لصرف المعاشات بزيادة 15% لكل المستفيدين، بحد أدنى 170 جنيه مصري وحد أقصى 1635 جنيه، ويمكنك الاستعلام كذلك عن موعد صرف المعاشات من خلال الموقع الإلكتروني التابع للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي.

جدول صرف معاشات سبتمبر 2023

حددت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية جدول صرف المعاشات بالنسبة لشهر سبتمبر منعًا لحدوث أي تزاحم، ويتم الصرف في بداية كل شهر ميلادي وفقًا للجدول الآتي:

- المعاش أكثر من 1000 جنيه مصري سيتم صرفه في (1،2) سبتمبر 2023.

- المستفيدين بـ 2000 جنيه مصري أو أكثر الصرف فيه من 3 حتى 5 من شهر سبتمبر القادم 2023.

- معاش شهر سبتمبر للمستفيدين أكثر من 3000 جنيه مصري، سيتم صرفه في «7،6» سبتمبر 2023.

أماكن صرف معاشات سبتمبر 2023

تم تحديد عدة منافذ وهيئات ليتم من خلالها صرف المعاشات لجميع المستفيدين في كافة أنحاء جمهورية مصر العربية، على أن يتم الصرف في هذه الأماكن:

ـ منافذ فوري.

ـ منافذ كارت ميزة.

ـ ماكينات الصرف الآلي الخاصة بالبنوك.

ـ جميع منافذ البريد المصري.

ـ البنوك.

ـ المحافظ الإلكترونية.

ـ الصرف من خلال الهواتف المحمولة.

ـ بنك ناصر الاجتماعي.