تقارير تركية: موليكا لاعبًا للأهلي لمدة 4 سنوات بمقابل «خيالي»

ساعات قليلة تفصل الأهلي عن الإعلان الرسمي عن صفقة انتقال جاكسون موليكا إلى صفوف المارد الأحمر، من أجل تدعيم الخط الأمامي الذي عانى بشكل كبير على مدار المواسم المنقضية، إلى جانب رحيل محمد شريف إلى الخليج السعودي، ما جعل السويسري مارسيل، مدرب الفريق، يتمسك بالتعاقد مع مهاجم جديد.

موعد إعلان التعاقد مع جاكسون موليكا

بحسب البرنامج الإذاعي التركي «راديو جول»، فإن جاكسون موليكا أصبح لاعبًا للأهلي لمدة 4 مواسم، بمقابل مادي ضخم، على أن يكون الإعلان الرسمي عن انضمام الصفقة المنتظرة منذ أشهر طويلة، غدا الثلاثاء، بعد وصول اللاعب والخضوع للكشف الطبي، والتوقيع على العقود بصورة رسمية.

التفاصيل المالية في صفقة موليكا مع الأهلي

ومن المقرر أن يتقاضى جاكسون موليكا مليون و300 ألف دولار في الموسم الأول مع الأهلي، على أن يزيد راتبه كل موسم 100 ألف دولار، ليصل في نهاية عقده مع المارد الأحمر إلى مليون و700 ألف دولار، أي ما يزيد على 52 مليون جنيه مصري، وذلك بعدما تمسكت إدارة بشكتاش بالحصول على مبلغ مرتفع للموافقة على الاستغناء عن اللاعب.

ويرغب الأهلي في حسم صفقة جاكسون موليكا على وجه السرعة، في ظل اشتعال منافسة الحصول على خدمات اللاعب بين أندية إسبانيا وبلجيكية، الأمر الذي أجبر إدارة الأحمر على التحرك سريعًا من أجل حسم الصفقة، خاصة مع رحيل ثلاثي الخط الأمامي حسام حسن إلى سموحة، وشادي حسين إلى زد، وأخيرًا محمد شريف إلى الخليج السعودي.