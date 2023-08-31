القبض على صاحب مكتب عقارات بتهمة الاتجار بالنقد الأجنبي في الجيزة

ألقت مباحث بولاق بمعرفة المقدم محمد نجيب، رئيس مباحث بولاق الدكرور، القبض على صاحب مكتب عقارات وصديقه، بتهمة الاتجار بالنقد الأجنبي، وتحرر محضر بالواقعة، وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

وكان العميد علي عبدالرحمن، رئيس قطاع غرب الجيزة، تلقى إخطارا من العقيد محمد الصغير، مفتش مباحث الجيزة، يفيد بتمكن المقدم محمد نجيب، رئيس المباحث، والقوة المرافقة له، بالقبض صاحب مكتب عقارات، 35 عاما، وآخر عاطل، 23 عاما، وبحوزتهما 12 ألفا و150 دولارا أمريكيا، و7100 جنيه مصري، بقصد الاتجار بالنقد الأجنبي.

وبمواجهتهم أمام العقيد محمد الصغير، مفتش المباحث، اعترفا بحيازتهما للمضبوطات بقصد الاتجار بالنقد الأجنبي في السوق السوداء، وتحرر محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة التي أمرت بحبسهما 4 أيام على ذمة التحقيق.