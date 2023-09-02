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أنواع النفقة الزوجية وحالات تنفيذها.. قانوني يجيب

كتب:

محمد عيسى
07:23 ص | السبت 02 سبتمبر 2023
النفقة- صورة تعبيرية

النفقة- صورة تعبيرية

قال محمد سلامة، المحامي، إن هناك عدة أنواع من النفقة الزوجية، بحسب الظروف التي يقدرها القاضي، وفقا للوسط الاجتماعي الخاص بكل زوج وزوجة، وتعتبر هناك نفقات أساسية لا تختلف من حالة لأخرى مثل نفقة زوجية، ونفقة المتعة، ونفقة العدة، ونفقة الصغار، ونفقة المسكن، ونفقة الحضانة، ونفقة الرضاعة، ونفقة بدل الفرش والغطاء، ونفقة العلاج.

تنفيذ حكم النفقة

وأضاف سلامة، في تصريحات لـ«الوطن»، أن تنفيذ حكم النفقة يختلف تبعا لحالة وظيفة الزوج، فإذا كان الزوج موظفا بالقطاع العام أو الحكومي، يكون التنفيذ عن طريق جهة عمله، وذلك بإعلانها بالصيغة التنفيذية بالحكم الصادر ضده بالنفقة أو عن طريق بنك ناصر الاجتماعي.

أما إذا كان الزوج موظفا بالقطاع الخاص، فيكون تنفيذ الحكم عن طريق إعلان جهة عمله أو استصدار حكم ضده في جنحة الامتناع عن سداد النفقة وفقا للمادة 293 عقوبات. 

وأخيراً إذا كان الزوج من أرباب المهن الحرة، فيكون تنفيذ الحكم عن طريق استصدار حكم ضده في جنحة الامتناع عن سداد النفقة، وفقا للمادة 293 عقوبات والتوجه لإدارة التنفيذ للتنفيذ عليه بالدفع او الحبس.

هل استئناف حكم النفقة يوقف التنفيذ؟

واستكمل، بأن استئناف حكم النفقة لا يوقف التنفيذ لأن الحكم بالنفقة يعتبر مشمولا قانونا بالنفاذ المعجل، وذلك لأن طبيعة هذا الحكم لا تحتمل المماطلة حتى لا يعتبر ذلك إضرارا بحقوق الزوجة والأبناء وحتى لا يكون ذلك بابا للكيد بالزوجات وتعطيل نفقاتهن.

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محمد عيسى
بقلم محمد عيسى

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