دراسة طبية تكشف كارثة: زيادة إصابة الأشخاص تحت 50 عاما بالسرطان بنسبة 79%

كشف فريق طبي دولي عن إحصائية مرعبة تظهر ارتفاعا مخيفا في معدل الإصابة بالأورام الخبيثة لدى الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 50 عاما، حيث زادت نسبة الإصابة في جميع أنحاء العالم بنحو 79% منذ عام 1990.

ارتفاع بنحو 79% في معدل الإصابة بالسرطان للأشخاص تحت سن 50 بين عامي 1990 و2019

ونقلت «روسيا اليوم» عن المقال المنشور بمجلة BMJ Oncology أن تحليل البيانات الخاص به، يظهر ارتفاعا بنحو 79% في معدل الإصابة بالسرطان للأشخاص تحت سن 50 بين عامي 1990 و2019 وشددت على ضرورة الحاجة لتعزيز نمط الحياة الصحي بين فئة الشباب.

وبحسب الدراسة فإن معدل وفيات السرطان في هذه الفئة العمرية زاد بنسبة 27%، بسبب أمراض سرطانات الرئة والجهاز الهضمي الثدي والتي حصدت النسبة الأكبر من الأرواح.

وتوصل فريق دولي من الأطباء بقيادة شو لي، الباحثة في كلية الطب بجامعة تشجيانغ الصينية، أثناء دراسة البيانات التي تم جمعها كجزء من مشروع العبء العالمي للأمراض (GBD) الذي تديره منظمة الصحة العالمية والمعهد الأمريكي IHME ومؤسسة بيل وميليندا جيتس منذ عام 1990.

وشارك في المشروع متخصصون من جميع الدول الأعضاء في المنظمة تقريبا وخدماتهم الطبية ومراكز الأبحاث الرائدة وتضمنت البيانات التي تم جمعها بواسطة مشروع العبء العالمي للأمراض معلومات عن إصابات بأشكال مختلفة من السرطان.

واستخدمت الباحثة الصينية وزملاؤها هذه البيانات لمقارنة عدد المرات التي أصيب فيها الشباب والشابات الذين تقل أعمارهم عن 50 عاما بأورام خبيثة مختلفة في عامي 1990 و2019، حيث فحص الباحثون الإحصاءات التي تم جمعها لـ 29 نوعا مختلفا من الأورام الخبيثة في 204 دولة عضو في الأمم المتحدة.

وتوصل البحث أنه في عام 2019، حدد الأطباء في جميع أنحاء العالم أكثر من 1.82 مليون ورم في هذه الفئة العمرية من المرضى، وهو ما يزيد بنسبة 79% عن عام 1990.

ضرورة تعزيز أنماط الحياة الصحية

ونصح الفريق الطبي بضرورة تعزيز أنماط الحياة الصحية، مؤكدين أنها العامل الأفضل لتقليل عدد هذه الوفيات.

وبخصوص البلدان التي ارتفعت فيها نسبة الإصابة بالسرطانات المؤدية للوفاة توصلت الدراسة أن هذه الأرقام أكثر في الإمارات العربية المتحدة (1127%) وقطر (1089%) والسعودية (896%)، فيما انخفض معدل الإصابة بالسرطان بين الشباب والنساء بنحو الثلث في بلدان مثل جورجيا ولاتفيا وليتوانيا.

بينما رصدت الدراسة أعلى معدل مطلق للإصابة بالسرطان في الولايات المتحدة وجزر سليمان (282 و83 حالة لكل 100 ألف نسمة)، وأدنى المعدلات هي النيجر والكويت (31 و9 حالات لكل 100 ألف نسمة).

وأشارت الباحثة شو لي وزملاؤها، إلى أن الزيادة العالية في حدوث عدد كبير من أنواع الأورام بين الشباب والنساء مرتبطة بانتشار السمنة والعادات السيئة، وكذلك مع زيادة اللحوم والحليب في النظام الغذائي ومع انخفاض في مستوى النشاط البدني.

وشددت على ضرورة حل هذه المشاكل في السنوات القادمة، محذرة من احتمالية زيادة معدل الإصابة بالسرطان بين الرجال والنساء دون سن الـ50 بنسبة 31% إضافية بحلول بداية العقد المقبل، مؤكدة أن هذا سيفرض عبئا إضافيا على النظم الصحية الوطنية في معظم دول العالم.