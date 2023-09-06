ما الفرق بين عمرة البدل والإعانة؟.. عضو بـ«الشؤون الإسلامية» يوضح

أثارت عمرة البدل خلال الساعات الماضية جدلا كبيرا، بعد ترويج أحد الدعاة إلى تطبيق إلكتروني، يستطيع من خلاله الشخص أداء العمرة عن أحد أخر، مقابل 4 آلاف جنيه مصري، وتسديدها عبر التطبيق الإلكتروني، واختلط على البعض مفهوم عمرة البدل ومفهوم الإعانة في العمرة، ويوضح «الوطن» في السطور التالية الفرق بين عمرة البدل والإعانة في العمرة.

مفهوم عمرة البدل

قال الدكتورعبد الغني هندي، عضو الشؤون الإسلامية، في تصريحات لـ«الوطن»، إن عمرة البدل هي نوع من «البيزنس»، وتعني أن تستأجر شخصا ليقوم بأداء العمرة بدلا منك، وبمقابل مادي 4000 جنيه، عن طريق أحد التطبيقات الإلكترونية، وهذا يختلف عن الإعانة في العمرة التي نعرفها، ويقوم بها بعض الأشخاص دون مقابل مادي، موضحا أنّ مصطلح عمرة البدل مختلف عن الإنابة في العمرة، لأن الإنابة لها شروط وضوابط حددها الشرع وتكون دون عائد مادي.

مفهوم الإعانة في العمرة

وأوضح مركز الأزهر العالمي للفتوى أنّ الأعذار التي تبيح الإعانة في العمرة، يحددها أهل الاختصاص وفقا للشروط في الشريعة الإسلامية، وتكون في حالات فردية فقط، وليست حكما جماعيا لكافة الناس، وغير ذلك يعتبر خروج عن الأصل، مؤكدا أن حكم العمرة يدور بين السنة والواجب، والراجح أنها سنة مؤكدة في العمر مرة واحدة، بشرط الاستطاعة في جهتيها البدنية والمادية؛ لذلك على المسلم أن يبادر بنفسه لفعلها في حال استطاعته بدنيا وماديا.