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كشف ملابسات قيام «مسجل» بغسل 50 مليون جنيه حصيلة عمليات نصب

كتب:

محمد بركات
01:48 م | الجمعة 08 سبتمبر 2023
قوات أمنية - أرشيفية

قوات أمنية - أرشيفية

أعلنت وزارة الداخلية، اتخاذ الإجراءات القانونية حيال متهم محبوس احتياطياً على ذمة إحدى القضايا، لقيامه بمحاولة غسل 50 مليون جنيه متحصلة من جرائم النصب والاحتيال. 

قام قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، باتخاذ الإجراءات القانونية حيال شخص حاصل على بكالوريوس «له معلومات جنائية» مقيم بمحافظة الجيزة، محبوس حالياً على ذمة إحدى القضايا، لقيامه بممارسة نشاط إجرامي في مجال النصب والاحتيال على المواطنين، وتجميع مبالغ مالية من متحصلات نشاطه غير المشروع، ومحاولته غسل تلك الأموال عن طريق شراء وحدات سكنية وتأسيس الشركات وشراء السيارات وكذا إيداع بعضا من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة به وبأفراد أسرته ببعض البنوك بقصد إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.

وقدرت عمليات الغسل التي قام بها المتهم بنحو 50 مليون جنيه تقريباً، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.

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بقلم محمد بركات