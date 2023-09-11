الإعدام لشخص والمؤبد لشقيقه في مقتل زوجة أحدهما وابنتها برأس غارب

قضت الدائرة الثانية، بمحكمة جنايات البحر الأحمر، بإعدام متهم والسجن المؤبد لشقيقه، بعد إحالة أوراقهما لمفتي الجمهورية، في قضية مقتل زوجة أحدهما وطفلتها، وإلقاء الجثتين في صحراء مدينة رأس غارب.

وصدر الحكم برئاسة المستشار عصام محمد عيسى، رئيس المحكمة، والمستشار محمد عبدالكريم، نائب الرئيس، وعضوية المستشار محمد بدر على إبرهيم، وبحضور المستشار مصطفى أكرم، ممثل النيابة، وأمانة مصطفى جلال وأشرف جعفر.

الإعدام والمؤبد لشقيقين في رأس غارب

وفي شهر أغسطس الماضي، أحالت محكمة جنايات البحر الأحمر أوراق المتهمين إلى المفتي لإبداء الرأي الشرعي في إعدامهما شنقا، في واقعة مقتل زوجة أحدهما وطفلتها وإلقاء الجثتين في صحراء رأس غارب.

وتعود الواقعة إلى تلقي اللواء محيي سلامة، مدير أمن البحر الأحمر، بلاغا بالعثور على جثتي سيدة وطفلتها ملفوفتين بملائتين في صحراء مدينة رأس غارب، وتوصلت التحريات إلى تحديد هوية المجني عليهما، وتبين أنهما ربة منزل وابنتها، مقيمتان بدائرة القسم، إحداهما بها آثار إصابات طعنية بالصدر.

كما أسفرت التحريات عن أن شخصا يدعى «رائد»، وشقيقه «حفني»، أقدما على قتل زوجة الأول وابنتها البالغة 13 عاما، وأخفيا الجثتين في منطقة صحراء شمال رأس غارب.

ضبط المتهميّن

وتمكنت قوة من ضباط مباحث قسم شرطة رأس غارب من إلقاء القبض على المتهمين، واعترفا بتفاصيل الجريمة حيث تم طعن الفتاة عدة طعنات أودت بحياتها على الفور، ثم قام الزوج بخنق زوجته حتى فارقت الحياة، وعندما تأكد الزوج وأخوه أن الضحيتين فارقتا الحياة قاما بغسل السطح بالمياه ولف الجثتين في «ملاية»، وعندما حل الظلام حملا الجثتين في سيارة وتركاهما في صحراء رأس غارب.

وتم إحالة المتهمين إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، والتي أحالتهما إلى محكمة جنايات البحر الأحمر لتقضي معاقبة المتهم الأول بالمؤبد والثاني بالإعدام.