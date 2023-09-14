دراسة: 33% من الموظفين المصريين يشعرون بنقص الكفاءات الرقمية

كشف دراسة حديثة أن 41% من الموظفين في مصر يشعرون بنقص المهارات الرقمية في عملهم، وتحديداً عند استخدامهم أجهزة الكمبيوتر والمعدات الرقمية الأخرى، وأعرب ما يقرب النصف منهم (33%) عن خشيتهم من فقدان وظائفهم بسبب نقص الكفاءات الرقمية.

عدم تعرضهم لخطر فقدان وظائفهم

ويعتقد البعض أن ذلك قد يحدث خلال السنوات الخمس المقبلة (15%)، ويرجح البعض الآخر أنه قد يحدث في وقت لاحق (18%)، وأن 40% فقط من المستطلعة آراؤهم أنهم متأكدون من عدم تعرضهم لخطر فقدان وظائفهم بسبب ضعف المعرفة بتكنولوجيا المعلومات.

التعليم الذاتي المستمر

ووفقا لدارسة «كاسبرسكي»، فإن بين الذين يعتقدون أنهم أكثر عرضة لفقدان وظائفهم بسبب افتقارهم للمهارات الرقمية خلال السنوات الخمس المقبلة، هم رؤساء الأقسام وكبار المديرين، ويبقوا على الحذر بشأن الحاجة إلى التعليم الذاتي المستمر، والبقاء في صدارة الاتجاهات الناشئة في مجال تكنولوجيا المعلومات.

مخاطر جسيمة على الأمن السيبراني للمؤسسة

وتابعت الدارسة، أن نقص المهارات الرقمية يعتبر عائقاً في مسيرة الشخص المهنية، كما يؤدي إلى مخاطر جسيمة على الأمن السيبراني للمؤسسة التي يعمل فيها الشخص، لذا يعتبر «جدار الحماية البشري» أحد وسائل الدفاع الرئيسية ضد الحوادث السيبرانية.

وأظهرت الأبحاث الحديثة أن 95% من تهديدات الأمن السيبراني ناتجة عن الأخطاء البشرية بطريقة أو بأخرى، وقد يقدم الموظفون على فتح روابط تصيد احتيالي أو تحميل برامج فدية على أجهزة الشركة، وربما تنجم عن ذلك خسائر مالية أو تهديد لسمعة الشركة، ولهذا السبب، يجب أن يحصل الموظفون بجميع مستوياتهم على التدريب المناسب في مجال الأمن السيبراني بدءً من كبار المديرين وصولاً إلى المتدربين.