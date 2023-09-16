إصابة 3 أشخاص دهستهم دراجة نارية مسرعة قرب دائري الفيوم

أصيب 3 أشخاص بإصابات متنوعة، تراوحت بين جروح وكسور وكدمات متفرقة بالجسم، إثر تعرضهم لحادث دهس من دراجة نارية مسرعة أمام مدخل الزملوطي بدائرة مركز شرطة الفيوم، وعلى بعد خطوات من طريق الفيوم الدائري، بسبب السرعة الزائدة لسائق الدراجة النارية، الذي تفاجئ بمرور 3 أشخاص أمامه، وفشل في تفادي الاصطدام بهم، أو إيقاف الدراجة فدهسهم.

بلاغ بحادث دهس

وتوقفت حركة المرور على الطريق جراء الحادث، وهرعت قوات الشرطة وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث على الفور، لنقل المصابين للمستشفى، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الحادث وظروفه وملابساته.

تلقت الأجهزة الأمنية بمحافظة الفيوم، إخطارًا من شرطة النجدة، يفيد ورود بلاغ من مرفق إسعاف الفيوم، بوقوع حادث دهس أمام مدخل الزملوطي، بجوار السكة الحديد، في المنطقة الواقعة بين نادي قارون الرياضي، ودائري الفيوم، ووجود عدد من المصابين.

أسماء المصابين في الحادث

وأسفر حادث اصطدام دراجة نارية بعدة أشخاص، عن إصابة 3 شباب، هم: أحمد ياسين علي «17 سنة»، وسيد علي سعداوي «19 سنة»، وربيع علي عبد الباقي «36 سنة»، بإصابات متعددة تراوحت بين بسيطة ومتوسطة.

ودفع مرفق إسعاف الفيوم، بعدة سيارات إلى مكان الحادث، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم الجامعي لتقديم العلاج اللازم لهم، بحسب إصابة كل منهم، وتحرر المحضر اللازم، وأخطرت الجهات المختصة التي تولت التحقيق.