انطلاق السباق الدولي للدراجات الهوائية في شرم الشيخ بمشاركة 30 دولة

انطلقت أولى فعاليات السباق الدولي للدراجات الهوائية «نور دي فرانس»، منذ قليل، من ساحة المتحف المصري بشرم الشيخ، متوجهة لمدينة دهب والعودة مرة أخرى لنقطة الانطلاق بـ«سوهو سكوير».

السفير الإندونيسي يشارك في سباق الدراجات الهوائية

وانطلق السباق تحت رعاية محافظة جنوب سيناء ووزارة الشباب والرياضة، بمشاركة 30 دولة، وبحضور سفراء الدول المشاركة، ويستمر لمدة 4 أيام.

وأطلق اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، شارة البدء للتسابق، والقنصل الفرنسي في مصر، ومحمد فتحي وكيل وزارة الشباب والرياضة بجنوب سيناء، كما شارك في السباق السفير الإندونيسي بمصر.

وكشفت وزارة الشباب والرياضة أن الفعاليات تشمل 4 سباقات، كالتالي:

- السباق الأول: مسافة 170 كيلومترا للمحترفين، وتُقطع المسافة من داخل مدينة شرم الشيخ حتى مدينة دهب والعودة إلى شرم الشيخ.

- السباق الثاني: مسافة 96 كيلومترا للمحترفين والهواة على طريق السلام بشرم الشيخ.

- السباق الثالث: مسافة 40 كيلومترا على الطريق الدائري الأوسطي لكل الرياضيين.

- السابق الرابع: 6 كيلومترات، وهو سباق للعائلات من داخل شرم الشيخ.

«فودة»: شرم الشيخ من أفضل المدن المؤهلة للسياحة الرياضية

وقال اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، إن هذا السباق من أعرق السباقات بفرنسا، ويقام لأول مرة بمنطقة الشرق الأوسط، وكانت البداية من مصر التي قامت بتنفيذ السباق بمدينة شرم الشيخ، لما بها من مقومات تساعد على نجاح تلك المسابقات، بالإضافة للتواجد الأمني بمدن المحافظة.

وأشار «فودة» إلى أن مدينة شرم الشيخ من أفضل المدن المؤهلة للسياحة الرياضية وسياحة المؤتمرات الدولية والمهرجانات، لأنها جاهزة دائما لاستقبال الأحداث العالمية لما بها من بنية أساسية للأحداث الدولية وأمن وأمان وجمال للطبيعة.