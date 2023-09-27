آخر موعد للتحويل بين المدارس 2023.. الضوابط والأوراق المطلوبة

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، في بيان لها، عن آخر فرصة أمام الطلاب وأولياء أمورهم لإنهاء التحويل بين المدارس 2023، ونقل أوراقهم من مدرسة إلى أخرى، وذلك قبل انطلاق العام الدراسي الجديد 2023/ 2024، والذي يفصلنا 3 أيام فقط.

وتستعرض «الوطن» آخر موعد للتحويل بين المدارس 2023، ورابط التحويل، والأوراق المطلوبة، وذلك في ظل ما تقدمه من خدمات لقرائها ومتابعيها في كل مكان.

آخر موعد للتحويل بين المدارس 2023

ومن المقرر أن يكون آخر موعد للتحويل بين المدارس 2023 مساء اليوم الأربعاء، لتتمكن مديريات التربية والتعليم المختلفة بجميع المحافظات من تسليم طلبات التحويل بين المدارس إلى الوزارة في موعد أقصاه 30 سبتمبر الجاري بالتزامن مع انطلاق أول أيام الدراسة.

موقع التحويل الإلكتروني بين المدارس 2023

وفيما يخص موقع التحويل الإلكتروني بين المدارس 2023، فإنّه يمكن لولي الأمر، إتمام التحويل بين المدارس 2023-2024 بصورة إلكترونية من الموقع الوزارة.

ويختار ولي الأمر استمارة طلب تحويل في حالة بدء إجراءات التحويل، أو طباعة طلب التحويل في حالة إنهاء إجراءات التحويل، أو الاستعلام عن نتيجة التحويل في حالة كان ولي الأمر قد أنهى إجراءات التحويل قبل أيام ويرغب في معرفة النتيجة.

كيف يتم تعديل طلب التحويل؟

وفي حالة رغبة ولي الأمر في تعديل طلب التحويل فإنّه يجب عليه التوجه إلى الإدارة التعليمية التي يرغب في تحويل أوراق طفله إليها، ويقدم التعديلات مرفقة مع استمارة التحويل، وصورة الرقم القومي سارية، ويتم تقديمها إلى المرحلة المقيد بها الطالب.

الأوراق المطلوبة للتحويل بين المدارس 2024

وفيما يخص الأوراق المطلوبة للتحويل بين المدارس 2024 فإنّها تتمثل في الآتي:

- 4 استمارات تحويل عليها موافقة المدرستين.

- صورتين من بطاقة الرقم القومي لولي أمر التلميذ أو التلميذة.

- توكيل خاص من الأب لأي شخص بنقل الأبناء شريطة أن يكون موثق في الشهر العقاري + صورة منه.

- إقرار الولاية التعليمية للأم على أطفالها، أو توكيل للأم من الأب وصورة منها.

- إقرار تحويل على ولي الأمر + صورة منه.